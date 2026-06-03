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Montero y Rochet, los dos arqueros a los que apunta Boca en el mercado

El colombiano y el uruguayo aparecen entre las principales opciones para reforzar el arco, aunque antes el club deberá resolver una cuestión clave del plantel.

Boca ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre y una de las prioridades es incorporar un arquero de experiencia. En ese contexto, dos nombres ganan fuerza en la consideración de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme: Álvaro Montero, actualmente en Vélez, y Sergio Rochet, figura de Inter de Porto Alegre. Ambos son seguidos desde hace tiempo y reúnen características que encajan con el perfil que pretende el club.

Montero aparece como una de las alternativas más firmes. El colombiano tuvo un destacado semestre en Vélez, donde disputó 17 partidos, recibió apenas 13 goles, mantuvo siete vallas invictas, y además, fue convocado por Colombia para disputar el Mundial 2026. Mauricio Serna respaldó públicamente su candidatura, al señalar que es "un gran arquero" y destacar las referencias positivas que recibió de Oscar Córdoba. Por ahora no hubo una oferta formal, aunque sí existieron sondeos.

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Leandro Brey se hizo cargo del arco de Boca en el cierre del primer semestre.

Leandro Brey se hizo cargo del arco de Boca en el cierre del primer semestre.

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Rochet, por su parte, vuelve a estar en el radar después de haber sido seguido en mercados anteriores. El arquero uruguayo atraviesa un buen presente en Inter de Porto Alegre, donde suma 17 encuentros en la temporada y mantiene una regularidad que lo convirtió en uno de los referentes del equipo. Su contrato finaliza en diciembre y esa situación podría facilitar una negociación una vez terminada la Copa del Mundo.

Qué debe resolver Boca para concretar alguno de sus pases

Antes de avanzar por cualquiera de los dos, Boca deberá liberar un cupo de extranjero. La posible salida del uruguayo Marcelo Saracchi, quien regresó tras finalizar su vínculo en Escocia, aparece como una opción, aunque también podría abrirse una vacante si prospera una transferencia del chileno Carlos Palacios. Recién después de resolver ese escenario, el club estará en condiciones de acelerar por alguno de los arqueros que encabezan la lista de candidatos.

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