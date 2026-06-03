Montero y Rochet, los dos arqueros a los que apunta Boca en el mercado

El colombiano y el uruguayo aparecen entre las principales opciones para reforzar el arco, aunque antes el club deberá resolver una cuestión clave del plantel.

Boca ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre y una de las prioridades es incorporar un arquero de experiencia. En ese contexto, dos nombres ganan fuerza en la consideración de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme: Álvaro Montero, actualmente en Vélez, y Sergio Rochet, figura de Inter de Porto Alegre. Ambos son seguidos desde hace tiempo y reúnen características que encajan con el perfil que pretende el club.