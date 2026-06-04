Quiénes son los cuatro jugadores en "lista de espera" de la Selección Argentina para el Mundial 2026

buendia El 10 del Aston Villa sueña con jugar el Mundial.





Perrone podría reemplazar a Leandro Paredes, que también llega complicado por una sobrecarga muscular, o a cualquier mediocampista central que no esté en condiciones para afrontar al 100% la cita mundialista.

No sería le primera vez. Almada y Correa recibieron llamado de último momento para sumarse al equipo que sería campeón del mundo para reemplazar los espacios que dejaron Joaquín Correa y Nicolás González.