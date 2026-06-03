Con Messi diferenciado y sin Julián Álvarez: así fue la práctica abierta de la Selección

La noticia más tranquilizadora para el cuerpo técnico pasa por el Dibu Martínez, quien continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha y llegará en condiciones al debut frente a Argelia. Por precaución no disputará los amistosos, pero la evolución es positiva. En el entrenamiento volvió a trabajar con restricciones y sin exigencias sobre la zona afectada.

Además, Scaloni realizó nuevas pruebas pensando en el amistoso del sábado. Respecto del equipo que había ensayado anteriormente, introdujo dos variantes: Agustín Giay ocupó el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo y José Manuel López ingresó en ataque por Giuliano Simeone, lo que permitió que Thiago Almada retrocediera algunos metros en el mediocampo. El técnico continúa ajustando piezas mientras espera recuperar a varios de los futbolistas que llegaron con molestias físicas a la concentración.

El 11 que probó Scaloni en la práctica del miércoles

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.