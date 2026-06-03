Con Messi diferenciado y sin Julián Álvarez: así fue la práctica abierta de la Selección

El equipo de Lionel Scaloni mostró avances en la recuperación de varios lesionados, aunque todavía mantiene algunas ausencias importantes de cara al amistoso con Honduras.
La Selección Argentina realizó este miércoles su primera práctica abierta desde que llegó a Kansas y dejó varias novedades a pocos días del amistoso frente a Honduras. La principal fue la ausencia de Julián Álvarez en los trabajos con pelota; si bien el delantero había recibido el alta médica recientemente, una inflamación en el tobillo obligó al cuerpo técnico a bajarle las cargas y permanecer en reposo. Messi también trabajó de manera diferenciada y no participó de las tareas grupales.
Durante los primeros minutos del entrenamiento se observó a varios futbolistas realizando ejercicios apartados del resto del plantel. Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz trabajaron con rutinas específicas mientras continúan sus respectivas recuperaciones. A ellos se sumó Leandro Paredes, quien arrastra una lesión muscular y sigue siendo preservado por el cuerpo técnico para evitar contratiempos antes del inicio del Mundial.
Uno de los focos estuvo puesto nuevamente en Paz, el jugador cuya evolución sigue más de cerca Scaloni. El volante del Como continúa con molestias en la rodilla izquierda producto de una lesión ósea leve y realiza un tratamiento especial. En la Selección mantienen el optimismo y creen que podrá sumarse a la par del grupo después del amistoso con Honduras, aunque no será arriesgado ni en ese encuentro ni frente a Islandia. Mientras tanto, Emiliano Buendía permanece en alerta ante una eventual modificación de la lista.
La noticia más tranquilizadora para el cuerpo técnico pasa por el Dibu Martínez, quien continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha y llegará en condiciones al debut frente a Argelia. Por precaución no disputará los amistosos, pero la evolución es positiva. En el entrenamiento volvió a trabajar con restricciones y sin exigencias sobre la zona afectada.
Además, Scaloni realizó nuevas pruebas pensando en el amistoso del sábado. Respecto del equipo que había ensayado anteriormente, introdujo dos variantes: Agustín Giay ocupó el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo y José Manuel López ingresó en ataque por Giuliano Simeone, lo que permitió que Thiago Almada retrocediera algunos metros en el mediocampo. El técnico continúa ajustando piezas mientras espera recuperar a varios de los futbolistas que llegaron con molestias físicas a la concentración.
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.
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