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All Boys le ganó a Nueva Chicago y se quedó con el clásico de la Primera Nacional

El Albo se impuso en Floresta con gol de Alejo Tabares, consiguió tres puntos importantes y se dio el gusto de festejar contra el Torito. El triunfo le permitió alejarse de la zona baja de la tabla.

All Boys derrotó 1-0 a Nueva Chicago en el clásico del Ascenso, por la fecha 25 de la Primera Nacional 2026. El equipo dirigido por Fabián Nardozza encontró la ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Alejo Tabares y, luego, resistió los intentos del conjunto de Mataderos. El triunfo le permitió al Albo celebrar ante su gente y tomar aire en la lucha por alejarse de la zona baja de la tabla.

El único grito del partido llegó a los 11 minutos y tuvo a la pelota parada como protagonista. Nicolás Barrientos ejecutó un centro preciso y Tabares apareció solo en el primer palo para anticipar a la defensa y vencer a Jachfe. El tanto desató el festejo de los hinchas de All Boys, que habían preparado un recibimiento especial para un clásico que volvió a disputarse en Floresta después de cinco meses.

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En el complemento, Nueva Chicago adelantó sus líneas en busca del empate, aunque careció de claridad para generar peligro frente al arco local. All Boys se replegó y apostó a sostener la ventaja, mientras que el Torito intentó por distintas vías sin encontrar soluciones. Sebastián Cocimano llegó a convertir, pero el gol fue anulado por posición adelantada y terminó siendo una de las pocas situaciones destacadas de la segunda mitad.

Con la victoria en el clásico, All Boys quedó 15º de la Zona A con 24 puntos, dos por encima de Chaco For Ever, que en este momento estaría perdiendo la categoría. Del lado de Mataderos, el Torito se ubica en la 14º posición de la Zona B con 29 puntos, cinco por encima del descenso, y a seis del Reducido.

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