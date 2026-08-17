All Boys le ganó a Nueva Chicago y se quedó con el clásico de la Primera Nacional

El único grito del partido llegó a los 11 minutos y tuvo a la pelota parada como protagonista. Nicolás Barrientos ejecutó un centro preciso y Tabares apareció solo en el primer palo para anticipar a la defensa y vencer a Jachfe. El tanto desató el festejo de los hinchas de All Boys, que habían preparado un recibimiento especial para un clásico que volvió a disputarse en Floresta después de cinco meses.