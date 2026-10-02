La selección de Burkina Faso permanece en África y peligra el partido contra la "scalonetta"

Esa cancelación obligó “a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación”, dijo la federación burkinesa en el comunicado.

Luego de vuelos que tampoco se pudieron concretar, las autoridades de la Federación quisieron trasladar a los jugadores en una aerolínea comercial, lo que fue rechazado por el plantel, que esperan un vuelo charter que los deje en Buenos Aires en unas 12 horas.

Por eso, si se arregla la situación, finalmente los jugadores de Burkina Faso llegarían el mismo día del partido.