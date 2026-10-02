La selección de Burkina Faso permanece en África y peligra el partido contra la "scalonetta"

La selección africana no se había puesto de acuerdo en las condiciones para viajar y disputar el partido contra su par de la Argentina
La selección de fútbol de Burkina Faso permanecía esta tarde en Casablanca, Marruecos, a la espera de un vuelo charter que los trajera a Buenos Aires,donde mañana deben disputar un partido amistoso contra su par de Argentina
La federación del equipo africano emitió un comunicado admitiendo las complicaciones y aseguraron estar buscando “una solución que permita desbloquear la situación para viajar a Buenos Aires a la mayor brevedad posible”
Si finalmente lo hace, la selección de Burkina Faso llegará a Buenos Aires con poco entrenamiento y con menos de 12 horas de anticipación al amistoso con la Argentina, previsto para las 21:00 en el Monumental.
El plan original del partido contemplaba que los jugadores burkineses salieran desde Casablanca el miércoles, y estuvieran en Argentina al día siguiente, pero el traslado de la selección “se vio alterado tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre”.
Esa cancelación obligó “a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación”, dijo la federación burkinesa en el comunicado.
Luego de vuelos que tampoco se pudieron concretar, las autoridades de la Federación quisieron trasladar a los jugadores en una aerolínea comercial, lo que fue rechazado por el plantel, que esperan un vuelo charter que los deje en Buenos Aires en unas 12 horas.
Por eso, si se arregla la situación, finalmente los jugadores de Burkina Faso llegarían el mismo día del partido.
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