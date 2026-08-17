Quién es Yutiel Susano, el "lateral" obligado que podría reemplazar a Montiel en River para la Sudamericana

Sus características parecen ser versátiles y se podría convertir en el caballito de batalla para el cuerpo técnico, desesperados por resolver problemas que no dejan de surgir. El nacido en Isidro Casanova es parte de la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, en el desde antes de debutar en marzo de este año, no solo se mostró capaz de jugar en varios puestos de la defensa, sino que también llegó a vestirse con las capacidades de un mediocampista. Fue un nombrado para Coudet en 2026 y podría desplegar sus esperanzas en el chico que llegó al club de Núñez con tan solo ocho años y que ahora podría llevarse una grata sorpresa en la lista de convocados para el duelo de este miércoles en Colombia.

Pese a que su citación es inminente, Coudet se inclinaría a disimular la falta de un lateral derecho con una línea de tres centrales y un carrilero, como Tobías Andrada o Juan Cruz Meza, para no tirar a la cancha a un juvenil que aún no sumó minutos en el torneo local.

Yutiel Susano, en los entrenamientos de River con Coudet.

Yutiel Susano, de las Inferiores a la pretemporada en España y un posible debut en Sudamericana

Susano ya cumplió un sueño. Fue incluido en el grupo de futbolistas que entrenaron en la pretemporada de Alicante, España en la antesala del segundo semestre del año. Se sumó a otro tres juveniles de Reserva con los que sorprendió Coudet para tenerlos a la mano, siendo el defensor pieza clave para Escudero.

Cabe destacar que el Chacho lo tiene en la mira desde hace tiempo. A fines de marzo de este año, lo llamó para entrenar con el primer equipo en las prácticas que se llevaron a cabo en Cardales, sacando provecho de la fecha FIFA de ese entonces. Gustó y por eso lo quiso volver a tener tener, aunque su estreno deba esperar.

Desde sus inicios, se desplegó como primer marcador central. El paso del tiempo demostró que el diestro es capaz de adaptarse a los puestos que exija el partido. Él mismo contó que, pese a ser defensor, puede jugar tanto de lateral como de seis. Pero no se conformó con jugar en la última línea: en Reserva, el DT lo subió para hacerse cargo del mediocentro.

"Sasu" o "Terry", como lo apodan sus amigos, llegó a River con solo ocho años, hizo una prueba y se sumó a las Infantiles para nunca más sacarse esta casaca.