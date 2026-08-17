Quién es Yutiel Susano, el "lateral" obligado que podría reemplazar a Montiel en River para la Sudamericana

El juvenil, naturalmente zaguero, es el único inscripto en la lista de octavos para el cruce ante Independiente Santa Fe que podría suplir al campeón del mundo, recién lesionado vs. Argentinos Juniors.
Cuando todo parecía acomodarse para River, que volvió al triunfo con el 2-0 ante Argentinos Juniors después de un arranque de segundo semestre para el olvido, otro dolor de cabeza no deja en paz a Eduardo Coudet: Gonzalo Montiel, que convirtió el primer gol del Millonario para cortar una penosa racha, salió reemplazado en el segundo tiempo por una presunta lesión. ¿Tiene recambio para los octavos de la Copa Sudamericana?
Las nueve incorporaciones en este mercado de pases y los solo cinco cambios posibles para esta instancia del torneo continental, el Chacho decidió no incluir a Giovanni González entre los futbolistas habilitados, dejando a 'Cachete' como el único 4 natural. Por eso, la expectativa por la confirmación de su lesión muscular en el aductor izquierdo es total y peligra su participación para la ida ante Independiente Santa Fe.
Cabe destacar que, con aciertos y errores, varios futbolistas que podían cumplir en ese lugar ya no pertenecen al plantel: Fabricio Bustos, que se entrena por separado en el predio de Cantilo, Ulises Giménez, salió a préstamo a Sarmiento de Junín, ni Matías Unyicio, a Racing de Montevideo. Pero la mala fortuna para Coudet no termina ahí, porque tampoco podrá tener la mano de dos jugadores que sí visten esta camiseta: Lucas Obregón, está lesionado (debutó en Primera en el último partido del Clausura 2025), ni Thiago Salvatierra, también lesionado.
Acá es cuando aparece un nombre poco conocido. Yutiel Susano, zaguero natural reconvertido a la banda de 19 años, que todavía no debutó en Primera División. El juvenil fue incluido en la lista de futbolistas que viajaron a Portugal para el amistoso de pretemporada ante Flamengo.
Sus características parecen ser versátiles y se podría convertir en el caballito de batalla para el cuerpo técnico, desesperados por resolver problemas que no dejan de surgir. El nacido en Isidro Casanova es parte de la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, en el desde antes de debutar en marzo de este año, no solo se mostró capaz de jugar en varios puestos de la defensa, sino que también llegó a vestirse con las capacidades de un mediocampista. Fue un nombrado para Coudet en 2026 y podría desplegar sus esperanzas en el chico que llegó al club de Núñez con tan solo ocho años y que ahora podría llevarse una grata sorpresa en la lista de convocados para el duelo de este miércoles en Colombia.
Pese a que su citación es inminente, Coudet se inclinaría a disimular la falta de un lateral derecho con una línea de tres centrales y un carrilero, como Tobías Andrada o Juan Cruz Meza, para no tirar a la cancha a un juvenil que aún no sumó minutos en el torneo local.
Susano ya cumplió un sueño. Fue incluido en el grupo de futbolistas que entrenaron en la pretemporada de Alicante, España en la antesala del segundo semestre del año. Se sumó a otro tres juveniles de Reserva con los que sorprendió Coudet para tenerlos a la mano, siendo el defensor pieza clave para Escudero.
Cabe destacar que el Chacho lo tiene en la mira desde hace tiempo. A fines de marzo de este año, lo llamó para entrenar con el primer equipo en las prácticas que se llevaron a cabo en Cardales, sacando provecho de la fecha FIFA de ese entonces. Gustó y por eso lo quiso volver a tener tener, aunque su estreno deba esperar.
Desde sus inicios, se desplegó como primer marcador central. El paso del tiempo demostró que el diestro es capaz de adaptarse a los puestos que exija el partido. Él mismo contó que, pese a ser defensor, puede jugar tanto de lateral como de seis. Pero no se conformó con jugar en la última línea: en Reserva, el DT lo subió para hacerse cargo del mediocentro.
"Sasu" o "Terry", como lo apodan sus amigos, llegó a River con solo ocho años, hizo una prueba y se sumó a las Infantiles para nunca más sacarse esta casaca.
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