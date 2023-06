Andrés Vombergar se iría de San Lorenzo: ¿Se despide ante Estudiantes?

Vombergar, quien llegó a San Lorenzo en julio del año pasado libre desde Atlético San Luis de México, tiene contrato hasta diciembre en el Ciclón, pero cuenta con una cláusula unilateral de rescisión, y el delantero de 28 años la ejecutaría para irse a jugar al exterior: tiene una oferta del Al Ittihad Kalba, de los Emiratos Árabes Unidos.

El oriundo de Villa Luzuriaga pero nacionalizado esloveno ya tendría decidido aceptarla, por lo que el 30 de junio podría dejar de ser futbolista de San Lorenzo, donde lleva 11 goles y cinco asistencias en 41 partidos. Así, su despedida sería este miércoles, en el partido que abre la fecha 21 de la Liga Profesional, frente a Estudiantes de La Plata.

"El jugador se acercó a hablar conmigo el día domingo, me dijo que tenía esa opción y quería saber mi opinión: le dije que el equipo lo va a necesitar hasta que termine el campeonato. Anoche tuve una charla con la dirigencia del club y por lo que me comentaron, no parecería ser eso lo que va a pasar”, dijo Rubén Darío Insua en conferencia de prensa.

La idea del DT es la misma que para el caso Federico Gattoni, quien fue comprado por Sevilla: si bien tendría que emigrar el 1 de julio, la dirigencia quiere negociar su estadía hasta el final del campeonato. A diferencia del zaguero central, Vombergar iría al banco ante Estudiantes.

El equipo de San Lorenzo para visitar a Estudiantes de La Plata

Si bien Vombergar está nuevamente disponible tras cumplir una fecha de suspensión, todo indica que será suplente y que en su lugar actuará Iván Leguizamón. Por otro lado, Insua no podrá usar a Malcom Braida, quien llegó a la quinta amonestación: será su primera ausencia en el año, ya que jugó de titular los 26 partidos de San Lorenzo en el año, y disputó ¡todos los minutos!

malcom braida.jpg

Gastón Campi, quien originalmente es defensor central o mediocampista de contención, sería su reemplazante. Aunque el DT también tiene como alternativa al juvenil Elías Báez, lateral izquierdo de la Reserva de 18 años que la semana pasada se sumó a los entrenamientos del plantel profesional.

El posible 11 de San Lorenzo ante Estudiantes: Augusto Batalla; Rafa Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Gastón Campi; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.