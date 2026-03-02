Ángel Di María respondió si volvería a la Selección Argentina para el Mundial

"Volver se puede volver siempre. Uno siempre puede volver, es la realidad, pero no eso...", advirtió y agregó: "Lo dije en su momento porque era lo que sentía, es la realidad. Viene una camada muy buena de jugadores. Me pasó a mí. Cuando llegan estos partidos tan importantes como Mundial o Copa América, necesitás rodaje para sentirte bien. Y, cuando uno está, a veces le saca la posibilidad a los que vienen de atrás y no es lindo".

En este diálogo con el programa Todo Pasa (Urbana Play, FM 104.3), Fideo aseguró que "estar en la Selección es lo más lindo que hay" pero remarcó que no piensa en regresar al conjunto comandado por Lionel Scaloni:"Soy contundente, sigo -pensando- igual, ja".

image

Di María marcó uno de los goles del triunfo 2 a 0 de Central a Newell's de este domingo en el Marcelo Bielsa.

Además, Di María explicó que pensaba dar un paso al costado luego de la histórica coronación en Qatar 2022, aunque sus compañeros lo convencieron de seguir y, por eso, se despidió en la Copa América de Estados Unidos 2024: "Soy sincero. Yo no me fui porque salí campeón de la Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplí un ciclo. Después los chicos empezaron 'no, no, no'... No lo tenía tan claro".

"Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla, lo que se dice. Me escribo con algunos de los chicos. También me dicen lo mismo cuando subo imágenes de que hago goles... Estoy agradecido, estoy bien", afirmó el futbolista rosarino que después de muchas frustraciones logró muchas alegrías y quedar en la historia de la Selección Argentina.

Por otro lado, Fideo habló de su regreso a Rosario Central: "Es una felicidad enorme. Estoy más que feliz por todo lo que estoy viviendo. Poder estar en mi ciudad, con mi familia, amigos... Es algo único para mí". Y agregó: "Nunca pensé con 38 años y estar de esta manera, sinceramente. Haberme cuidado, hacer todo lo que hago antes y después de los entrenamientos, estar siempre cuidándome".