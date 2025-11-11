Selección Argentina: Messi se ilusiona con jugar el Mundial pero tiró una advertencia

La Pulga explicó que “la temporada en la MLS es diferente a la de Europa, habrá una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a esa fecha”. Además, agregó: “Quiero ver en el día a día si realmente me siento bien para estar como a mí me gustaría y poder participar”.

Con respecto a lo que significa este Mundial en particular, Messi fue contundente. “Es especial. Es lo más grande que hay. Jugar con la Selección competencias importantes y encima después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad”, manifestó sobre el certamen del año que viene.

Mientras tanto, el capitán de la Selección Argentina ya se sumó a la delegación albiceleste en Alicante de cara al partido amistoso como visitante que disputará frente a Angola. El duelo se llevará adelante el viernes a las 13 en el estadio 11 de Noviembre, ubicado en la ciudad de Luanda, capital del país rival.

Junto a Cristiano Ronaldo, Messi podría ser el primer jugador en jugar seis veces la Copa del Mundo tras disputar las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. La Pulga ya es el jugador con más partidos en este certamen, con 26 presencias superando a las leyendas Lothar Matthaus (25), Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23), Cristiano (22) y Maradona (21).

Por otro lado, Messi ya es el máximo goleador de la Selección Argentina en Mundiales con 13 gritos, superando a los ídolos de Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stábile (8) y Mario Kempes (6). Con la Scaloneta que no para, Leo podría seguir escribiendo historia dorada en las Copa del Mundo, que ya conquistó para la alegría del mundo del fútbol en Qatar 2022.