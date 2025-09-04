Argentina goleó a Venezuela: Messi marcó un doblete en su noche especial

El partido fue un monologo de la Scaloneta. El local dominó de principio a fin el partido al punto de que Venezuela no pateó al arco del Dibu Martínez, quien fue un espectador de lujo. Sin embargo, Rafael Romo, arquero de la Vinotinto, le negó el festejo a Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Messi y el marcador se rompió recién a los 39 minutos del primer tiempo.

Leandro Paredes le hizo un pase frontal a Julián Álvarez, quien engañó a un defensor y luego al arquero con patear al arco y se la cedió a Messi, quien pinchó el balón y superó a cuanto defensor intentó tapar el arco del visitante. Ya sobre el final del primer tiempo, Romo volvió a lucirse ante Almada y Argentina se fue 1-0 arriba al entretiempo.

El segundo tiempo comenzó con Romo destacándose contra Messi y Nicolás González. Después, el partido bajó la intensidad con una Argentina cómoda con la pelota y controlando el partido con el resultado a su favor. Sin embargo, después anotó dos goles más para transformar el triunfo en goleada.

Tras un gran pase filtrado de Messi, Nicolás Gonzalez mandó el centro y Lautaro Martínez de palomita marcó el 2-0 a los 31 minutos del segundo tiempo. Y, tres minutos después, Almada llegó hasta el fondo por derecho, quedó frente a Romo y tocó al medio para Messi, quien la empujó para el 3-0 final en el Monumental.

Argentina lidera y terminará primera en las Eliminatorias Sudamericanas: suma 38 puntos en 17 partidos, producto de 12 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Ahora, visitará el martes, desde las 20.30, a Ecuador por la última jornada de las Eliminatorias. Después, en la agenda de la Selección vendrán amistosos y el Mundial 2026 donde irá por el bicampeonato.