Franco Mastantuono usa la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi

"Hablé con Leo (Scaloni). Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", comentó el propio Messi después del triunfo 3 a 0 a Venezuela en el Monumental.

Por lo tanto, se esperaba que Almada sea nuevamente de la partida y porte el dorsal que volvieron icónico Diego Maradona y la Pulga. Pero el delantero de Atlético de Madrid quedó afuera del encuentro a último momento por una molestia física y Mastantuono se animó a agarrar la 10 de la Albiceleste.

Mastantuono usará la 10 de la Selección en su tercer partido: debutó en el triunfo 1 a 0 a Chile de visitante y luego fue titular en la goleada 3 a 0 a Venezuela de días atrás en el Monumental. Todos encuentros correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

image

Pese a su corta edad, para el oriundo de Azul no es del todo extraño portar el icónico dorsal con la Albiceleste: lo vistió durante un amistoso de la Selección Argentina Sub-20, pero no en encuentros oficiales dado que ese honor supo ser para Claudio "Diablito" Echeverri.

Curiosamente José Pekerman lo señaló poco antes de vencer a Venezuela como el sucesor de Lionel Messi, lo cual cobra aún más fuerzas ante este gran voto de confianza por parte de Scaloni. “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, afirmó en diálogo con DSports Radio.

Messi debutó con la Mayor en 2005, pero se adueñó de la 10 el 29 de marzo de 2009, en la goleada por 4-0 frente a Venezuela. Desde ese momento, le pertenece aunque hubo 16 futbolistas que en este largo tiempo la usaron ante su ausencia: Walter Erviti (1), Federico Insúa (1), Ariel Ortega (1- en su despedida ante Haití en 2010), Maximiliano Moralez (1), Enzo Pérez (2), Nicolás Gaitán (2), Héctor Canteros (2), Lucas Mugni (1- amistoso ante Brasil en 2012, no ingresó), Walter Montillo (1), Sergio Aguero (7), Erik Lamela (1), Javier Pastore (1), Ángel Di María (2), Ever Banega (1), Ángel Correa (3- no entró en el cruce ante Colombia por las Eliminatorias en 2022) y Paulo Dybala (2).