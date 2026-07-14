Argentina vs. Inglaterra: prohibieron el ingreso de banderas y mensajes sobre las Islas Malvinas

La Ministra de Seguridad de Argentina confirmó cómo será el operativo policial en el Estadio de Atlanta en la disputa por un lugar en la final de la Copa del Mundo.
Argentina vs. Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más importantes y destacados de este Copa del Mundo 2026. Y nada más especial que se de en una semifinal, en la lucha por un lugar en la gran definición. Sin embargo, el contexto histórico que remonta a la Guerra de Malvinas de 1982, al igual que en los tres encuentros posteriores al conflicto bélico, impuso medidas para preservar la seguridad: los hinchas no podrán ingresar al Mercedes Benz Stadium de Atlanta con banderas que contengan leyendas relacionadas al tema.
La Ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó en una nota con radio La Red cómo será el mega operativo de seguridad para el encuentro, considerado de alto riesgo por la FIFA debido a la histórica rivalidad. "Hubo una reunión este lunes entre las partes el que se definió un refuerzo policial, de agentes no sólo del estado de Georgia sino seguridad privada. Habrá 1.600 agentes", contó y dio detalles sobre las restricciones a la hora de entrar a la cancha: "Se acordó que los simpatizantes argentinos ingresarán por la puerta N°4 y los ingleses por la N°3".
Si bien las medidas en este Mundial a los estadios no eran rigurosas en cuanto a objetos, para este encuentro queda terminantemente prohibido llevar botellas y elementos punzantes. Una de las reglas que más llamó la atención y llevó indignación entre los hinchas argentinos, es la prohibición de mostrar banderas con las Islas Malvinas y mensajes relacionados, una costumbre por parte de los aficionados nacionales en cada estadio del mundo.
"Es difícil estimar la cantidad de argentinos que están en el Mundial pero esperamos que no haya ningún hecho violento. Ya hay 13 argentinos que han sido identificados por intentar eludir los controles o querer ingresar con entradas falsas y se les aplicó la prohibición de concurrir a los estadios, tanto en el Mundial como de aquí en Argentina", contó Monteoliva. Las autoridades argentinas le entregaron a Estados Unidos el listado de personas a las que se les aplicó el derecho de admisión y la ministra dio detalles: "Son 33.000 hinchas que figuran en ese registro".
Hay que destacar, además, la línea que se bajó por parte del plantel. El propio entrenador Lionel Scaloni puso un freno a los condimentos agregados por la prensa para encender la previa. “Vamos a aclararlo de entrada. Se trata sólo de un partido de fútbol", avisó en conferencia post triunfo a Suiza, una vez confirmada la semi con los británicos.
Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y hasta Lionel Messi se sumaron a la campaña que separa la guerra del deporte. "El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que sólo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, expresó el actual arquero del Aston Villa. El mediocampista del Inter Miami también comentó sobre el tema, aunque sin hacer a un lado el contexto histórico: "Es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en ese momento. También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discrutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar para llegar a la final".
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