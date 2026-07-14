Argentina vs. Inglaterra: prohibieron el ingreso de banderas y mensajes sobre las Islas Malvinas

Malvinas Argentinas.

Hay que destacar, además, la línea que se bajó por parte del plantel. El propio entrenador Lionel Scaloni puso un freno a los condimentos agregados por la prensa para encender la previa. “Vamos a aclararlo de entrada. Se trata sólo de un partido de fútbol", avisó en conferencia post triunfo a Suiza, una vez confirmada la semi con los británicos.

Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y hasta Lionel Messi se sumaron a la campaña que separa la guerra del deporte. "El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que sólo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, expresó el actual arquero del Aston Villa. El mediocampista del Inter Miami también comentó sobre el tema, aunque sin hacer a un lado el contexto histórico: "Es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en ese momento. También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discrutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar para llegar a la final".