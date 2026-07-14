El video de Locomotora Oliveras para la selección que se viralizó, a casi un año de su muerte

LA REACCIÓN DE LA GENTE

“Qué bien hace una persona como ella. Y qué maravilloso que aunque no esté, está. Y vigente como nunca”, escribió un usuario, a través de X, donde más se replicó el video. Otro, por su parte, también expresó: “¿Cómo se va a morir la Locomotora? Me ha levantado de la cama con sus videítos. La extraño mucho”.

“La mujer con más aura de la historia argentina”, publicaron. Otros internautas recurrieron a memes y GIFS para expresar lo que las palabras no alcanzaban. Y postearon contenido con imágenes de personajes de animación con los ojos húmedos hasta el clásico Homero Simpson, con la leyenda “Son lágrimas de macho”.