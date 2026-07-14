El video de Locomotora Oliveras para la selección que se viralizó, a casi un año de su muerte

La exboxeadora le dedicó un mensaje a la scaloneta de Qatar 2022, que ahora volvió a ser furor por su increíble actualidad. "Llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso, le pusieron huevo, garra y corazón".
El video tiene como protagonista a Locomotora Oliveras, la recordada boxeadora fallecida a mediados del año pasado. Data de diciembre de 2022 y fue publicado originalmente como apoyo a la Scaloneta, como es apodada la Selección Argentina, en la previa de la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar frente a Croacia.
Cuatro años después, con Argentina otra vez a un paso de una final mundialista en el Mundial 2026, a horas de enfrentarse al rival más importante como será Inglaterra en el campo de juego, un usuario de la red social lo rescató y lo republicó. Claro, la reacción de los usuarios fue inmediata. Y miles de personas lo compartieron en sus cuentas, lo comentaron y lo lloraron, con la actualidad que parece tener.
“Selección Argentina de fútbol, llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso, le pusieron huevo, garra y corazón, el país está contento e ilusionado, estamos todos unidos los argentinos”, expresa Locomotoras, en las imágenes, con su imborrable tono de aliento y empuje que caracterizaba sus mensajes públicos.
"Queda un pasito más. Tienen que hacer lo que saben hacer: jugar, para lo que nacieron, para lo que entrenaron todos estos años. Argentina tiene una característica, nos podemos caer una y mil veces, pero no nos rendimos, nos levantamos y seguimos para adelante. Así que un pasito más, Argentina, para adelante y hoy a demostrar que somos los mejores del mundo. A demostrar que Argentina no tiene rival. ¡A ganar, Argentina, carajo!”.
“Qué bien hace una persona como ella. Y qué maravilloso que aunque no esté, está. Y vigente como nunca”, escribió un usuario, a través de X, donde más se replicó el video. Otro, por su parte, también expresó: “¿Cómo se va a morir la Locomotora? Me ha levantado de la cama con sus videítos. La extraño mucho”.
“La mujer con más aura de la historia argentina”, publicaron. Otros internautas recurrieron a memes y GIFS para expresar lo que las palabras no alcanzaban. Y postearon contenido con imágenes de personajes de animación con los ojos húmedos hasta el clásico Homero Simpson, con la leyenda “Son lágrimas de macho”.
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