Anya Taylor-Joy sorprendió al confesar quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra

La actriz de Gambito de dama, quien supo vivir varios años en el país, eligió entre los dos equipos semifinalistas, y se la jugó. "En lo más profundo de mi corazón".
Anya Taylor-Joy, estrella de Gambito de Dama, estuvo presente en la premiere de la serie Lucky, y sorprendió a todos al revelar quien le gustaría que llegue a la final del Mundial 2026. La joven de nacionalidad americana -nacida en Miami- que supo vivir en la Argentina hasta sus seis años, no dudó a la hora de "inclinar" su balanza en la dura rivalidad deportiva que se avecina.
“Como británica-argentina, con el gran partido que se viene este miércoles. ¿Estás dividida? ¿De qué lado te vas a poner?”, fue consultada Anya Taylor -Joy, por uno de los periodistas de la agencia AP. Y, ella, que supo mostrarse en la tribuna alentando a la selección local con nuestra casaca, no dudó con su respuesta.
“Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”, manifestó, ante las cámaras.
Pocas semanas atrás, Anya estuvo en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, durante la goleada de la selección de Estados Unidos por 4-1 ante Paraguay. Y se llevó "todas las miradas" al presentarse, acompañada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, tan bella como siempre, pero está vez lookeada con los colores de nuestro país.
Anya pasó su primer infancia en tierra nacional. Luego, sus caminos familiares la llevaron a radicarse en Londres, capital de Inglaterra, durante vivió gran cantidad de sus años de vida. Hasta que el destino la hizo desembarcar en Los Ángeles, con ansias de triunfar en Hollywood, donde finalmente se hizo famosa y reconocida por sus trabajos actorales.
A pesar de rodearse de estrellas y figuras, cada vez que puede la artista habla de su amor por la Argentina, de tierra que la vio dar sus primeros pasos de vida. De hecho, Joy suele viajar con frecuencia para acá, a fin de visitar a familiares y a amigos.
comentar