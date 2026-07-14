Anya Taylor-Joy sorprendió al confesar quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra

EL VÍNCULO DE ANYA CON ARGENTINA

Anya pasó su primer infancia en tierra nacional. Luego, sus caminos familiares la llevaron a radicarse en Londres, capital de Inglaterra, durante vivió gran cantidad de sus años de vida. Hasta que el destino la hizo desembarcar en Los Ángeles, con ansias de triunfar en Hollywood, donde finalmente se hizo famosa y reconocida por sus trabajos actorales.

A pesar de rodearse de estrellas y figuras, cada vez que puede la artista habla de su amor por la Argentina, de tierra que la vio dar sus primeros pasos de vida. De hecho, Joy suele viajar con frecuencia para acá, a fin de visitar a familiares y a amigos.