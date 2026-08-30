Argentinos Juniors se lo dio vuelta a Aldosivi y sigue siendo líder de la tabla anual

El Bicho, que se fue 1 a 0 abajo al descanso en La Paternal, se terminó imponiendo 2 a 1 al Tiburón gracias a su contundencia en el complemento y es líder de la Zona B del Clausura y la Anual.
Argentinos Juniors venció 2 a 1 a Aldosivi en La Paternal y sigue siendo líder de la Zona B del Torneo Clausura y de la Tabla Anual, donde es uno de los candidatos a quedarse con el título de Campeón de Liga. El Bicho se impuso con goles de Alan Lescano y Gastón Verón, mientras que Andrés Vombergar anotó para el club de Mar del Plata que tuvo a Mariano Felices como DT interino ante la salida de Israel Damonte.
Aldosivi golpeó en el primer ataque que tuvo a los ocho minutos: Rodrigo González se encontró solo en una posición de remate apenas fuera del área y habilitó al delantero con pasado en San Lorenzo, a quién soltó la defensa local al pensar que el volante iba a disparar al arco. El tanto fue convalidado por el VAR tras ser anulado por offside.
Tras el gol tempranero, Aldosivi se replegó en la búsqueda de defender la ventaja y Argentinos manejó el balón y llegó con peligro en varias oportunidades pero no pudo logar la igualdad en la primera etapa. Lucas Acosta sacó una bomba de Kevin Coronel, Gastón Verón estrelló su cabezazo en el travesaño y Néstor Breitenbruch salvó en la línea ante un remate cercano de Hernán López Muñoz.
El equipo de Nicolás Diez empató el duelo a los ocho minutos del complemento con un golazo de tiro libre de Alan Lescano, quien con su zurda elevó el balón por encima de la barrera y lo clavó en el ángulo, haciendo en vano la volada de Lucas Acosta, quien después tendría una gran atajada ante Tomás Molina.
Sin embargo, más allá de los esfuerzos del arquero visitante, Argentinos terminaría encontrando la victoria con un gol de palomita de Gastón Verón a los 20' de esta etapa donde se mostró mucho más agresivo. De hecho, pudo hacer el tercero en alguna ocasión posterior a dar vuelta el compromiso.
Con este triunfo, Argentinos es líder de la Zona B del Clausura con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. Además, está en la cima de la tabla anual con 45 unidades, a la espera de saber si la comparte con Independiente Rivadavia (42) que aún adeuda su encuentro. Gran presente del Bicho.
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