Argentinos Juniors se lo dio vuelta a Aldosivi y sigue siendo líder de la tabla anual

Sin embargo, más allá de los esfuerzos del arquero visitante, Argentinos terminaría encontrando la victoria con un gol de palomita de Gastón Verón a los 20' de esta etapa donde se mostró mucho más agresivo. De hecho, pudo hacer el tercero en alguna ocasión posterior a dar vuelta el compromiso.

Con este triunfo, Argentinos es líder de la Zona B del Clausura con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. Además, está en la cima de la tabla anual con 45 unidades, a la espera de saber si la comparte con Independiente Rivadavia (42) que aún adeuda su encuentro. Gran presente del Bicho.

El resumen del partido