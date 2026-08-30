Ponzio confirmó su interinato en River: "Cuando hay que estar, hay que poner la cara"

El histórico volante asumió tras la salida de Eduardo Coudet, celebró el triunfo ante Banfield y dejó en claro que su ciclo será transitorio, aunque no cerró ninguna puerta por ahora.
Leonardo Ponzio habló por primera vez como entrenador de River después del triunfo 3-2 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura y dejó en claro cuál será el marco de su ciclo. “Me debo a esta institución, siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara y así fue”, expresó en conferencia de prensa. El histórico volante asumió tras la salida de Eduardo Coudet y valoró el conocimiento que ya tenía del plantel. “Hay un grupo de jugadores impresionantes, estuve desde que comenzó la temporada al lado de ellos y conocía cómo se iban a manejar”, sostuvo.
Más allá del resultado conseguido en el Florencio Sola, Ponzio remarcó que su presencia al frente del equipo responde a una situación puntual y pidió respetar esa condición. “La palabra fue interinato, así que hay que saberla respetar. Esto va a ser una consecuencia de muchos partidos y después se verá”, afirmó. Sobre su decisión de aceptar la propuesta de la dirigencia, agregó: “Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución”.
El nuevo entrenador también se refirió a la posibilidad de incorporar a otras figuras históricas de River a su cuerpo técnico, aunque evitó confirmar nombres como Jonathan Maidana o Ignacio Scocco. “Todo histórico que tenga la predisposición de estar, bienvenido sea. Hay que esperar”, señaló. Al mismo tiempo, destacó a quienes ya forman parte de su equipo de trabajo: “Hay que respetar a Escudero, Manfredi y el profe Segura, ellos al venir de Reserva y poner la cara en esta situación”.
Ponzio también explicó cómo cambió su postura respecto de la posibilidad de convertirse en entrenador, luego de que se viralizaran declaraciones anteriores en las que aseguraba que no quería ocupar ese rol. “Siempre por algo se empieza y siempre cuando hay alguna excitación te despierta algo”, reconoció. Y agregó: “Tengo 44 años y 30 adentro de una cancha de fútbol. Mis expresiones eran para cubrirme de alguna situación, pero algo siempre hay”.
Por último, el entrenador interino destacó la importancia de conocer de cerca a los futbolistas y explicó qué características busca trasladar a su nueva función. “Saqué de todos, soy mucho de los que en cualquier profesión tienen personas en quien poder confiar y delegar”, afirmó. En esa línea, remarcó: “Esto es River, un país entero, y hay que saberlo llevar”. Su próximo desafío será ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el domingo a las 19.15 en el Monumental.
comentar