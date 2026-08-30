Ponzio confirmó su interinato en River: "Cuando hay que estar, hay que poner la cara"

Leonardo Ponzio habló por primera vez como entrenador de River después del triunfo 3-2 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura y dejó en claro cuál será el marco de su ciclo. “Me debo a esta institución, siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara y así fue”, expresó en conferencia de prensa. El histórico volante asumió tras la salida de Eduardo Coudet y valoró el conocimiento que ya tenía del plantel. “Hay un grupo de jugadores impresionantes, estuve desde que comenzó la temporada al lado de ellos y conocía cómo se iban a manejar”, sostuvo.