El gesto de Cuti Romero con Julián Álvarez en su regreso "obligado" a Atlético de Madrid

El duelo con Villarreal lo anuló y desapareció de dos entrenamientos consecutivos por su malestar; luego mantuvo una práctica en soledad, de manera personalizada. No solo por molestia, sino también fuerza para intentar su partida. Sin embargo, bien sabe por profesionalismo que no es conveniente y este domingo regresó a estar junto con el plantel. ¿El detalle? Faltan dos días para el cierre del mercado de pases.

Cuti y Julián, comparten entrenamiento en Atlético de Madrid.

Más allá de los saludos de sus colegas, quedan pocos argentinos para sobrevivir: solo Juan Musso y Giuliano Simeone resistieron. Pero, para fortuna de Álvarez, recientemente se sumó el Cuti y, sin dudas, es el apoyo que necesitaba. Es que en el entrenamiento de esta mañana se pudieron observar varios videos en los que el defensor argentino lo empuja y palmea para que haga los ejercicios, o bien, alce su cabeza. Ahora resta saber si compartirán todo el resto de la temporada.