Tras siete partidos, Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

El entrenador fue desvinculado luego del empate sin goles ante Central Córdoba, que dejó al equipo en el último puesto de la Zona A del Torneo Clausura.
Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres después de apenas siete partidos al frente del equipo. La decisión fue oficializada este domingo por la Comisión Directiva, horas después del empate 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. El conjunto cordobés ocupa el último puesto de la Zona A, solo ganó un partido y había recibido silbidos de sus hinchas tras la igualdad. De esta manera, el técnico puso fin a un ciclo que había comenzado con expectativas muy altas.
El paso de Sampaoli por Talleres terminó con una victoria, cuatro derrotas y dos empates, un balance que quedó muy lejos de lo esperado por la dirigencia. El entrenador había firmado un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027, y se había convertido en el técnico más caro en la historia de la institución, sin embargo, los malos resultados precipitaron una salida que se concretó mucho antes de lo previsto. “La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club”, comunicó oficialmente la entidad.
En el mismo mensaje, Talleres agradeció a Sampaoli y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante esta etapa. “Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo”, expresó el club. La institución también confirmó que el entrenador y sus colaboradores cobrarán hasta el último día trabajado, en cumplimiento de lo acordado.
La salida se produjo luego de un empate que dejó al equipo en una situación complicada en el Clausura y profundizó un arranque irregular. Después del 0-0 con Central Córdoba, Sampaoli había reconocido las dificultades que atravesaba su equipo y anticipado el escenario que finalmente terminó con su ciclo. “Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente”, había señalado, mientras también advertía que “el fútbol tiene urgencia, tiene inmediatez, tiene poca paciencia”.
Tras confirmarse su salida, Sampaoli publicó un mensaje de despedida para los hinchas de Talleres y realizó una autocrítica sobre su breve etapa. “No pudimos. Hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen”, escribió. Luego explicó el motivo de su decisión: “Por el bien del club, eso me llevó a dar un paso al costado”. Ahora, Talleres deberá definir quién asumirá la conducción del plantel profesional para afrontar las próximas fechas del Torneo Clausura.
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