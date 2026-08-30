Tras siete partidos, Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

El paso de Sampaoli por Talleres terminó con una victoria, cuatro derrotas y dos empates, un balance que quedó muy lejos de lo esperado por la dirigencia. El entrenador había firmado un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027, y se había convertido en el técnico más caro en la historia de la institución, sin embargo, los malos resultados precipitaron una salida que se concretó mucho antes de lo previsto. “La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club”, comunicó oficialmente la entidad.