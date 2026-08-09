Argentinos le ganó a Racing y quedó como único líder de la Zona B con puntaje ideal

Después, el complemento fue un monólogo de Argentinos Juniors que encontró premio a los 32 minutos de esta etapa con una ajustada definición de Hernán López Muñoz. Previamente, Facundo Cambeses y toda la defensa de Racing sacaron todo a puro corazón para sostener el 1-1 lo más que pudieron en La Paternal. Y sobre el final el visitante tuvo una jugada clarísima para lograr la igualdad nuevamente pero no pudo traducirla en gol. ¡Triunfazo de Argentinos!

El resumen del partido