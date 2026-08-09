Argentinos le ganó a Racing y quedó como único líder de la Zona B con puntaje ideal

El Bicho venció 2 a 1 a La Academia en La Paternal y confirma su gran presente. El visitante sufrió la roja de Maravilla Martínez por un codazo a los 21' de juego.
Argentinos Juniors le ganó a Racing y quedó como único líder de la Zona B del Torneo Clausura con puntaje perfecto. El Bicho se impuso 2 a 1 a La Academia en La Paternal aprovechando la roja de Maravilla Martínez, producida a los 21 minutos después de darle un codazo a un rival.
El local abrió el marcador a los nueve minutos de juego con un pase a la red de Tomás Molina a los nueve minutos después de un remate al travesaño de Kevin Gutiérrez. La Academia sintió un baldazo de agua fría, pero se acomodó en el campo del Diego Armando Maradona.
Sin embargo, Racing se quedó con 10 hombres a los 21' por la expulsión de Maravilla Martínez debido a un codazo intencional a un rival. Una actitud innecesaria del referente y goleador del club de Avellaneda, que ya acumula varios episodios de este estilo.
Así y todo, el equipo visitante encontró la igualdad a los 27' con un tanto de Ezequiel Cannavo después de una jugada a puro toque para aplaudir. Luego, no pasó nada más en la primera etapa en el DAM, por lo que se fueron 1 a 1 en el marcador al descanso.
Después, el complemento fue un monólogo de Argentinos Juniors que encontró premio a los 32 minutos de esta etapa con una ajustada definición de Hernán López Muñoz. Previamente, Facundo Cambeses y toda la defensa de Racing sacaron todo a puro corazón para sostener el 1-1 lo más que pudieron en La Paternal. Y sobre el final el visitante tuvo una jugada clarísima para lograr la igualdad nuevamente pero no pudo traducirla en gol. ¡Triunfazo de Argentinos!
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