Defensa volvió al triunfo ante Newell's y se prende en la tabla de la Zona A

Y enseguida Kevin Gutiérrez también tuvo un tiro a los postes. Defensa se llevaba por delante a Newell's y encima el visitante se quedó con 10 hombres por la expulsión de Jerónimo Russo sobre el final del primer tiempo. De esta manera, el Halcón tuvo más dominio del balón y encontró el 2-0 mediante un tiro de César Pérez en el complemento tras una floja defensa visitante para despejar la pelota.