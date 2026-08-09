Defensa volvió al triunfo ante Newell's y se prende en la tabla de la Zona A

Tras el duro 0-3 con Estudiantes de La Plata, el Halcón se levantó con una victoria por 2 a 1 a la Lepra de local y quedó tercero de su zona del Torneo Clausura.
Defensa y Justicia volvió al triunfo al imponerse 2 a 1 a Newell's en el Tito Tomaghello y se prendió en la tabla de la Zona A del Torneo Clausura. Tras el duro 0-3 con Estudiantes en La Plata, el Halcón se levantó frente a la Lepra de local y quedó tercero de su zona del campeonato local con siete puntos, a tres del líder Vélez.
Defensa jugó un buen partido desde el inicio cuando Leandro Fernández reventó el palo con un gran cabezazo dentro del área tras un centro de David Barbona, quien robó en el campo rival y condujo con claridad un ataque clarísimo a los tres minutos del encuentro.
De todas maneras, Newell's se acomodó en el campo con el correr de los minutos y tuvo llegadas con tiros de Facundo Guch, Lautaro Ríos, Martín Ortega y Juan Ignacio Ramírez, entre otros. Aunque Fernando Román adelantó al local a los 32 minutos al desviar un tiro en el área chica.
Y enseguida Kevin Gutiérrez también tuvo un tiro a los postes. Defensa se llevaba por delante a Newell's y encima el visitante se quedó con 10 hombres por la expulsión de Jerónimo Russo sobre el final del primer tiempo. De esta manera, el Halcón tuvo más dominio del balón y encontró el 2-0 mediante un tiro de César Pérez en el complemento tras una floja defensa visitante para despejar la pelota.
Newell's sorprendió con un descuento en el marcador gracias a un cabezazo de Enzo Cabrera tras un córner desde la derecha a los 38' de la segunda etapa. Sin embargo, no pasó nada más en el duelo y fue triunfo local por 2 a 1 en Florencio Varela.
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