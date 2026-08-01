Argentinos venció a Belgrano y sigue con puntaje ideal

El partido cambió sobre el final de la primera etapa. Franco "Mudo" Vázquez, que ya había sido amonestado, cometió una dura infracción sobre Hernán López Muñoz. El árbitro Darío Gariano revisó la acción en el VAR y reemplazó la segunda tarjeta amarilla por una expulsión directa, dejando al conjunto cordobés con diez futbolistas.

La diferencia numérica tuvo un impacto inmediato. En el segundo minuto de descuento, José Florentín envió un preciso centro desde la derecha y Francisco Álvarez ganó de cabeza en el área para colocar la pelota junto al palo izquierdo de Thiago Cardozo y establecer el 1-0 con el que se fueron al descanso.

Argentinos siguió generando peligro

En el complemento, Ricardo Zielinski intentó cambiar el rumbo con los ingresos de Lucas Passerini, Santiago Longo y Ortiz. Sin embargo, el que casi amplía la ventaja fue Argentinos. Tomás Verón participó en una acción que terminó con el gol de Viveros, aunque el VAR anuló la conquista por una posición adelantada milimétrica.

Lejos de conformarse, el conjunto de Nicolás Diez siguió generando situaciones. Cardozo evitó el segundo al imponerse en un mano a mano frente a Molina y, poco después, volvió a lucirse para sostener con vida a Belgrano. Incluso Francisco Álvarez estuvo cerca de convertir otra vez con un potente remate que se estrelló en el travesaño.

El Pirata, obligado por el resultado y alentado por su gente, reaccionó en el tramo final. Lucas Zelarayán exigió una gran intervención de Diego Cortés y Passerini también dispuso de oportunidades para igualar el marcador, aunque el esfuerzo no alcanzó.

Argentinos manejó con inteligencia la posesión, aprovechó el hombre de más y terminó sosteniendo una victoria de enorme valor en una cancha siempre complicada. El equipo de La Paternal llegó a nueve puntos sobre nueve posibles y confirmó que, además de defender el título, será uno de los principales protagonistas del Clausura.

En la próxima fecha, el Bicho recibirá a Racing antes de visitar a River en el Monumental. Belgrano, ya clasificado a la Copa Libertadores 2027 por haber conquistado el Torneo Apertura, buscará recuperarse cuando visite a Tigre en el partido pendiente y luego enfrente a Banfield.