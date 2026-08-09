Gimnasia se impuso a Barracas y consiguió su tercera victoria al hilo en el torneo

El Lobo venció 2 a 0 al Guapo en el Bosque para prolongar su buen momento que lo tiene como uno de los protagonistas de la Zona B del Torneo Clausura. Y ahora se viene Estudiantes.
Gimnasia se impuso 2 a 0 a Barracas Central en el Bosque, consiguió su tercera victoria al hilo y se prendió en la Zona B del Torneo Clausura. Agustín Colazo y Franco Torres marcaron los tantos del Lobo, que sumó 9 de 12 posibles en su gran inicio en el campeonato local.
Gimnasia abrió el marcador antes del minuto de juego del complemento con una gran jugada individual de Nicolás Barros Schelotto, centro de Pedro Silva Torrejón y cabezazo de Agustín Colazo, apareciendo por el primer palo y tirándose de palomita para destrabar el encuentro parejo.
Y, en el final del duelo, Franco Torres puso el 2-0 final con una bomba al primer palo que venció la resistencia de Marcelo Miño. Un tanto para desatar el festejo del Bosque después de varias oportunidades donde podía sentenciar el compromiso y no podía por falta de precisión en los metros finales.
Los dirigidos por Ariel Pereyra, que acumulan tres victorias consecutivas en el campeonato, visitarán el sábado a las 16.45 a Estudiantes en UNO, mientras que los comandados por Damián Ayude, que perdieron su invicto en el certamen, recibirán a Rosario Central el domingo a partir de las 20.15.
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