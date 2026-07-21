Arranca el repechaje de la Sudamericana: el camino de Boca, Tigre y Lanús

El Xeneize debutará el jueves en La Bombonera ante O'Higgins, mientras que Tigre y Lanús abrirán la serie entre hoy martes y mañana miércoles en busca de los octavos de final.
La Copa Sudamericana 2026 retoma su actividad esta semana con el inicio del repechaje, instancia en la que Boca, Tigre y Lanús buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final del certamen continental.
El primero en salir a la cancha será Tigre, que este martes desde las 19 visitará a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo. El Matador fue escolta de Macará en la fase de grupos y ahora intentará sacar un buen resultado ante un rival que llega desde la Copa Libertadores.
El miércoles será el turno de Lanús, que recibirá desde las 21.30 a Cienciano en La Fortaleza. El Granate afrontará su primer partido oficial del semestre tras haber quedado tercero en su grupo de la Libertadores y buscará hacerse fuerte como local antes de definir la serie en la altura de Cusco.
La gran atención estará puesta en Boca, que jugará el jueves desde las 21.30 frente a O'Higgins de Chile en La Bombonera. Será el primer compromiso internacional del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, luego del triunfo por 2-0 sobre Sarmiento en la Copa Argentina.
El Xeneize intentará dejar atrás la decepción que significó su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y comenzar con el pie derecho una serie que definirá como visitante, el jueves 30 de julio, en Rancagua.
Si logra superar el repechaje, Boca enfrentará en los octavos de final a Deportivo Recoleta. Por su parte, Tigre se mediría con Montevideo City Torque y Lanús tendría un duro cruce frente a Botafogo.
Las revanchas se disputarán entre el 28 y el 30 de julio, con localía invertida. Tigre definirá en Victoria, Lanús viajará a Cusco y Boca cerrará la serie en Chile, con el objetivo de mantener viva la ilusión argentina en la Copa Sudamericana.
Martes 21 de julio
Miércoles 22 de julio
Jueves 23 de julio
Martes 28 de julio
Miércoles 29 de julio
Jueves 30 de julio
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