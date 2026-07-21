Las emotivas cartas de Mac Allister y Lisandro Martinez tras el subcampeonato

El volante del Liverpool abrió su carta con una de las frases más resonantes: "Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo". Más adelante, destacó la unión del grupo al asegurar que "JUNTOS somos más fuertes que cualquiera" y recordó el aliento de los argentinos durante la premiación y el recibimiento al plantel en Buenos Aires. "Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo", agregó al citar un consejo de su madre.