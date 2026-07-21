Las emotivas cartas de Mac Allister y Lisandro Martinez tras el subcampeonato

Los futbolistas de la Selección Argentina compartieron sentidos mensajes en redes sociales luego de la derrota ante España y agradecieron el respaldo de los hinchas durante todo el Mundial.
Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez publicaron emotivos mensajes en sus redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Ambos reflejaron el dolor por haber quedado a las puertas del bicampeonato, aunque también remarcaron el orgullo por el camino recorrido y el respaldo incondicional de los hinchas durante el torneo.
El volante del Liverpool abrió su carta con una de las frases más resonantes: "Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo". Más adelante, destacó la unión del grupo al asegurar que "JUNTOS somos más fuertes que cualquiera" y recordó el aliento de los argentinos durante la premiación y el recibimiento al plantel en Buenos Aires. "Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo", agregó al citar un consejo de su madre.
Por su parte, Lisandro Martínez también eligió un mensaje de agradecimiento para cerrar el Mundial. "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta", escribió el defensor, quien además felicitó a España por el título y destacó el trabajo de todo el grupo que integró la delegación argentina durante la competencia.
El zaguero de la Selección dejó además un mensaje dirigido a los hinchas, al remarcar que "el resultado no define el camino recorrido" y que el equipo nunca buscó excusas pese a las dificultades que atravesó. En ese mismo texto sostuvo que "siempre será un enorme orgullo representarlos", en referencia al vínculo que mantiene el plantel con la gente desde la conquista del Mundial de Qatar 2022.
La frase que más repercusión generó fue la elegida para cerrar su publicación. "Recuerden que la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres", escribió Lisandro Martínez antes de despedirse con un "Te amo, Argentina". Tanto su mensaje como el de Mac Allister recibieron miles de respuestas de hinchas que agradecieron la entrega del equipo pese al subcampeonato.
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