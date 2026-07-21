Alejandro Garnacho está cerca de ser nuevo compañero de un integrante de la Selección

Dibu Martínez le dedicó un posteo a Garnacho cuando debutó con la Selección en 2023.

Según informó The Athletic, las conversaciones continúan y las condiciones de la operación "siguen siendo flexibles". Chelsea, que pagó 40 millones de euros por el atacante en 2025, pretende recuperar la inversión y fijó un valor de 50 millones de euros para clubes del exterior, aunque el monto baja a 45 millones si el comprador pertenece a la Premier League. En caso de no concretar su llegada, Aston Villa también tiene en carpeta a Nico Jackson, otro futbolista de los Blues.