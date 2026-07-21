Alejandro Garnacho está cerca de ser nuevo compañero de un integrante de la Selección

El extremo argentino perdió lugar en Chelsea y las negociaciones con Aston Villa avanzan para que continúe su carrera junto al Dibu Martínez.
Alejandro Garnacho está cada vez más cerca de dejar Chelsea y convertirse en nuevo jugador de Aston Villa. Sin lugar en la consideración de Xabi Alonso, el extremo argentino podría cambiar de equipo apenas un año después de su llegada a Londres. Las negociaciones avanzan para un préstamo por una temporada con una obligación de compra sujeta a determinadas condiciones, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes.
El interés de Aston Villa no es nuevo, ya que Unai Emery ya había intentado incorporarlo a comienzos de año y volvió a dar el visto bueno para sumarlo tras la venta de Morgan Rogers, transferido justamente a Chelsea por 157 millones de dólares. De concretarse la operación, Garnacho compartirá plantel con Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía, compañeros suyos en la Selección Argentina.
Según informó The Athletic, las conversaciones continúan y las condiciones de la operación "siguen siendo flexibles". Chelsea, que pagó 40 millones de euros por el atacante en 2025, pretende recuperar la inversión y fijó un valor de 50 millones de euros para clubes del exterior, aunque el monto baja a 45 millones si el comprador pertenece a la Premier League. En caso de no concretar su llegada, Aston Villa también tiene en carpeta a Nico Jackson, otro futbolista de los Blues.
La posible salida de Garnacho se explica por su escasa participación durante la última temporada. El delantero disputó 43 partidos oficiales, convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias, pero nunca logró consolidarse como titular ni tener un papel determinante en los encuentros más importantes. Su rendimiento también influyó en la decisión de Lionel Scaloni de no incluirlo en la convocatoria de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
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