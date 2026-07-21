Copa Sudamericana: Tigre goleó a Nacional en Uruguay y quedó a un paso de octavos

El Matador aplastó 3 a 0 al Bolso en Montevideo con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera y llegará con una amplia ventaja a la revancha en Victoria.
Tigre dio un paso decisivo hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al golear 3-0 a Nacional en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs. El equipo dirigido por Diego Dabove fue contundente en Uruguay y sacó una diferencia importante de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el próximo 28 de julio en Victoria. Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera marcaron los goles del conjunto argentino.
El Matador golpeó desde el inicio, apenas al minuto de juego: Barrionuevo bajó de cabeza un centro del Pity Martínez en un tiro libre y Elías apareció libre para definir de frente al arco, un tanto que fue convalidado tras la revisión del VAR por un posible fuera de juego. Aunque sufrió la salida de Bruno Leyes por lesión durante la primera etapa, mantuvo el control del partido y amplió la ventaja antes del descanso, a los 45', gracias a un derechazo cruzado de Nacho Russo que recibió libre en el vértice izquierdo del área y la colocó contra el palo derecho del arquero de Nacional.
El panorama para el conjunto uruguayo se complicó aún más al comienzo del segundo tiempo, cuando Bruno Zuculini fue expulsado por doble amarilla tras una fuerte infracción. Con un hombre más, Tigre manejó los tiempos del partido y encontró el tercer gol sobre el cierre por intermedio de Elías Cabrera, que definió con un potente zurdazo desde la puerta del área para sellar la goleada.
Con este resultado, Tigre quedó muy cerca de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará confirmar la clasificación como local. Si logra sostener la ventaja en la revancha, enfrentará en la próxima instancia a Montevideo City Torque, que accedió directamente tras finalizar como líder del Grupo F.
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