Copa Sudamericana: Tigre goleó a Nacional en Uruguay y quedó a un paso de octavos

El Matador golpeó desde el inicio, apenas al minuto de juego: Barrionuevo bajó de cabeza un centro del Pity Martínez en un tiro libre y Elías apareció libre para definir de frente al arco, un tanto que fue convalidado tras la revisión del VAR por un posible fuera de juego. Aunque sufrió la salida de Bruno Leyes por lesión durante la primera etapa, mantuvo el control del partido y amplió la ventaja antes del descanso, a los 45', gracias a un derechazo cruzado de Nacho Russo que recibió libre en el vértice izquierdo del área y la colocó contra el palo derecho del arquero de Nacional.