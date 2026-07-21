Gavi habló de la pelea con Paredes y opinó si la FIFA debe sancionarlo

El futbolista de España rompió el silencio sobre el enfrentamiento con el volante argentino después de que terminó la final del Mundial 2026.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó con una escandalosa pelea de Leandro Paredes con distintos futbolistas del equipo europeo. Unas horas después del encuentro, Gavi, quien empujó al volante de la Scaloneta y recibió una fuerte respuesta terminando en el césped, se refirió al respecto.
“Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”, expresó Gavi ante las versiones de que la FIFA está analizando esas escenas finales y una posible sanción para el capitán de Boca.
El futbolista agregó que “quizás lo más lógico” habría sido expulsar a los implicados durante el encuentro. Y remató su reflexión con una idea de cierre sobre lo ocurrido en la final: “Todo es fútbol y tiene que ser así siempre”.
Previamente, Paredes expresó sobre la pelea: "Gavi se acercó después del pitido final mientras todos celebraban y me dijo 'hoy no hay árbitro ni VAR para ayudar a Messi'. Me pareció una falta de respeto, sobre todo porque el partido ya había terminado".
"Me acerqué y le di un puñetazo. Después de eso, todo se descontroló: hubo empujones, gritos y jugadores de ambos equipos intentando defender a sus compañeros. No estoy orgulloso de que terminara así, pero tampoco iba a permitir que alguien le faltara el respeto a Messi", concluyó.
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