Arruabarrena elogió a Leonel Flores, pidió que se mude y dejó varias definiciones

Después del 3-0 ante Unión, el DT de Boca destacó el nivel del delantero, autor de dos goles. "Es un chico con hambre y ganas", aseguró. También se refirió a la posible lesión de Alan Velasco.
Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa luego de la goleada de Boca por 3-0 ante Unión en la Bombonera y dejó varias definiciones sobre el presente del equipo, que busca dar pelea en el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El entrenador se refirió, sobre todo, a Leonel Flores, autor de dos goles en el triunfo, y realizó un pedido particular para que el juvenil pueda mejorar su descanso y evitar los largos traslados diarios.
El Vasco destacó el crecimiento del delantero, que también viene de debutar en la Selección, aunque advirtió sobre la importancia de mantenerlo alejado de las presiones externas. "Ha aprovechado las oportunidades. Siento que tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las p... a los agentes para que lo cuiden", expresó.
En ese sentido, explicó que el atacante recibe cada vez más atención por su buen momento futbolístico y pidió que tanto desde Boca como desde su entorno lo acompañen. "Sabe que, en estas situaciones, se acerca mucha gente. Desde el lado nuestro y la Selección lo trataremos de aconsejar, pero después dependerá de él", señaló.
Arruabarrena también valoró la personalidad del juvenil y el respaldo familiar que tiene. "Es un chico con hambre y ganas. Tiene una familia atrás, que lo respaldó y él tiene que tratar de aprovechar las oportunidades sin presión. Tiene mucho para crecer", agregó.
Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando el entrenador hizo referencia a los viajes que debe realizar Flores para llegar a los entrenamientos. El juvenil vive en Beccar y, según explicó el DT, demora alrededor una hora y media en trasladarse.
"Leo vive en Beccar y se hace una hora y media de viaje. Y me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero, pero son cuestiones que me gustaría que cambiasen", manifestó el Vasco, con su habitual frontalidad.
El objetivo del entrenador es que el futbolista pueda reducir ese tiempo y llegar más descansado a las prácticas. "Creo que lo van a solucionar para que se haga 25 minutos de viaje para entrenar y esté más descansado", sostuvo.
La preocupación del técnico está vinculada con el cuidado físico y personal de una de las principales apariciones de Boca Predio, que atraviesa un momento especial después de convertir sus primeros dos goles en La Bombonera y sumar sus primeros minutos con la Selección mayor.
Otro de los temas que abordó Arruabarrena fue la situación de Alan Velasco, quien debió abandonar el campo de juego durante el segundo tiempo ante Unión por una molestia física.
"Lamentablemente, Alan creo que tuvo un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones", explicó el entrenador, aunque aclaró que todavía no había confirmado el diagnóstico.
Ante la posibilidad de perder al exIndependiente, el DT mencionó distintas alternativas para ocupar su lugar: "Puede ser Palacios, Seba Villa, Romero. Vamos a ir viendo. Sea quien sea sé que va a rendir y tratar de hacer lo mejor para el equipo y para el grupo".
La baja de Velasco se suma a la de Tomás Belmonte, quien fue operado por un problema en los meniscos. Sin embargo, Arruabarrena se mostró optimista con su recuperación y estimó que podría volver en aproximadamente un mes.
El entrenador también analizó el presente del equipo, que extendió a 16 partidos su invicto y continúa en carrera en las distintas competencias.
Sobre las claves del crecimiento futbolístico, destacó la calidad de sus jugadores y el trabajo colectivo: "Tener jugadores inteligentes y buenos. Hacer un grupo y después los resultados van ayudando para que crezca la confianza".
Además, valoró el trabajo de las divisiones inferiores y no descartó recurrir a juveniles para cubrir las bajas: "Vamos a ver qué subimos. Hay un gran trabajo de Mariano Herrón y Boca Predio. Intentaremos suplir estas bajas momentáneas con algunos chicos".
Por otra parte, Arruabarrena destacó el rendimiento de Leandro Lozano, aunque bromeó con la posibilidad de que sea convocado a la selección uruguaya: "Es jerarquía. Sabía lo que nos podía dar, pero no voy a hablar mucho porque después Diego Forlán me lo cita a la selección y las fechas vienen complicadas".
Finalmente, el Vasco buscó ponerle un freno a la ilusión de los hinchas, que se entusiasman con el presente del Xeneize y la posibilidad de pelear todos los títulos.
"Estamos en muchas competencias, vamos a tratar de pelear todo, pero no hemos ganado nada. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sabemos que el hincha se ilusiona, pero nosotros tenemos que bajar un cambio", concluyó.
comentar