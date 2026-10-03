Arruabarrena elogió a Leonel Flores, pidió que se mude y dejó varias definiciones

El pedido de Arruabarrena para que Leonel Flores se mude

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando el entrenador hizo referencia a los viajes que debe realizar Flores para llegar a los entrenamientos. El juvenil vive en Beccar y, según explicó el DT, demora alrededor una hora y media en trasladarse.

"Leo vive en Beccar y se hace una hora y media de viaje. Y me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero, pero son cuestiones que me gustaría que cambiasen", manifestó el Vasco, con su habitual frontalidad.

El objetivo del entrenador es que el futbolista pueda reducir ese tiempo y llegar más descansado a las prácticas. "Creo que lo van a solucionar para que se haga 25 minutos de viaje para entrenar y esté más descansado", sostuvo.

La preocupación del técnico está vinculada con el cuidado físico y personal de una de las principales apariciones de Boca Predio, que atraviesa un momento especial después de convertir sus primeros dos goles en La Bombonera y sumar sus primeros minutos con la Selección mayor.

La lesión de Alan Velasco y las alternativas que analiza Boca

Otro de los temas que abordó Arruabarrena fue la situación de Alan Velasco, quien debió abandonar el campo de juego durante el segundo tiempo ante Unión por una molestia física.

"Lamentablemente, Alan creo que tuvo un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones", explicó el entrenador, aunque aclaró que todavía no había confirmado el diagnóstico.

El Vasco habló sobre la lesión de Alan Velasco y las alternativas que analiza para reemplazarlo en Boca.

Ante la posibilidad de perder al exIndependiente, el DT mencionó distintas alternativas para ocupar su lugar: "Puede ser Palacios, Seba Villa, Romero. Vamos a ir viendo. Sea quien sea sé que va a rendir y tratar de hacer lo mejor para el equipo y para el grupo".

La baja de Velasco se suma a la de Tomás Belmonte, quien fue operado por un problema en los meniscos. Sin embargo, Arruabarrena se mostró optimista con su recuperación y estimó que podría volver en aproximadamente un mes.

Las otras declaraciones de Arruabarrena tras el triunfo de Boca

El entrenador también analizó el presente del equipo, que extendió a 16 partidos su invicto y continúa en carrera en las distintas competencias.

Sobre las claves del crecimiento futbolístico, destacó la calidad de sus jugadores y el trabajo colectivo: "Tener jugadores inteligentes y buenos. Hacer un grupo y después los resultados van ayudando para que crezca la confianza".

Además, valoró el trabajo de las divisiones inferiores y no descartó recurrir a juveniles para cubrir las bajas: "Vamos a ver qué subimos. Hay un gran trabajo de Mariano Herrón y Boca Predio. Intentaremos suplir estas bajas momentáneas con algunos chicos".

Por otra parte, Arruabarrena destacó el rendimiento de Leandro Lozano, aunque bromeó con la posibilidad de que sea convocado a la selección uruguaya: "Es jerarquía. Sabía lo que nos podía dar, pero no voy a hablar mucho porque después Diego Forlán me lo cita a la selección y las fechas vienen complicadas".

Finalmente, el Vasco buscó ponerle un freno a la ilusión de los hinchas, que se entusiasman con el presente del Xeneize y la posibilidad de pelear todos los títulos.

"Estamos en muchas competencias, vamos a tratar de pelear todo, pero no hemos ganado nada. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sabemos que el hincha se ilusiona, pero nosotros tenemos que bajar un cambio", concluyó.