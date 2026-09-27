Los 7 conceptos del Vasco Arruabarrena incluyendo una revelación íntima sobre su salud

Tras el histórico triunfo a Racing por la Copa Argentina, el entrenador de Boca se explayó sobre distintos temas importantes en la conferencia de prensa.
Boca venció 3 a 2 a Racing de manera épica y agónica tras ir perdiendo 2 a 0 en el Gigante de Arroyito en el encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras el compromiso, Rodolfo Arruabarrena volvió a protagonizar una conferencia de prensa con muchos conceptos interesantes: acá los siete más importantes.
El Vasco explicó el triunfo épico a Racing: "La personalidad y no bajar los brazos son clave. Se ve en el campo. Íbamos 0-2, no me gustaba, pero estaba convencido de que íbamos a tener opciones. Mal o bien vamos a buscar. Hay momentos en los que agachamos la cabeza como los caballos y vamos. Y otros en los que somos más inteligentes y tenemos esos circuitos de pases y asociaciones por banda. Después del primer gol, tuvimos esa paciencia".
"No disfruto mucho, estoy pensando ya en Unión, en ver cómo llegan los jugadores, hay algunos tocados. Herrera tuvo un golpe, nada serio. Después del día libre hay que bajar un poco las cargas... Hace 10 años me agarró una diabetes de la puta madre. Ahora venía bien y... Por eso mi madre no quería que viniera. Ya sabe lo que es Boca, vamos a controlarla. Cuando llegue a casa voy a analizar todo con mi staff. Voy a disfrutar cuando termine todo en diciembre", confesó el entrenador.
"Es un torneo que siempre me gustó, lo dije muchas veces. Te da la posibilidad de sumar un título y de participar en la Libertadores", le dio importancia al certamen federal. Cabe recordar que el Vasco ganó la Copa Argentina 2015 en su primera etapa como DT del club, además del Campeonato de Primera División 2015.
"Estaba el riesgo de dividir al equipo con el 4-2-4 y perder el mediocampo, pero con algunos movimientos lo tratamos de suplir. Es verdad que Racing se tiró más atrás y agarrábamos los rebotes, volvíamos a abrir la pelota y tratar de generar ese espacio para centrar y buscar las dos referencias. Pero los que juegan son los jugadores, si no entran convencidos, es muy difícil dar vuelta un resultado. Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar un partido", comentó sobre los cambios para ir por la remontada, destacando las alternativas con las que cuenta en el plantel.
"No hablé, para eso está el Tigre. Leandro sabe que esto es así, virtud y error. Tiene que levantar la cabeza y pensar en Unión, que tendrá la chance de nuevo. Se entrena con muchas ganas, es muy profesional y es joven", expresó sobre Brey, quien recibió el gol olímpico de Gastón Lódico que abrió el partido a favor de Racing.
"Enner se hace querer, lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y se entrenó, es muy profesional, tiene una historia impresionante y mucha humildad. Contento con él y todo el grupo. A todos le llegan lo de las redes, no son extraterrestres, pero son muy profesionales. A Enner lo felicité, Paredes le dio el premio".
Boca sigue peleando los tres frentes pero el entrenador volvió a insistir con su mensaje de paciencia. "Es un gran grupo. Todavía falta mucho, es un mes cargado de partidos, ahora sumamos uno más. Pasito a pasito. Todavía no ganamos nada. Podemos no tener una actuación acorde, pero ganas y hambre hay".
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