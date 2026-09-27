Los 7 conceptos del Vasco Arruabarrena incluyendo una revelación íntima sobre su salud

4) El banco de suplentes de Boca

"Estaba el riesgo de dividir al equipo con el 4-2-4 y perder el mediocampo, pero con algunos movimientos lo tratamos de suplir. Es verdad que Racing se tiró más atrás y agarrábamos los rebotes, volvíamos a abrir la pelota y tratar de generar ese espacio para centrar y buscar las dos referencias. Pero los que juegan son los jugadores, si no entran convencidos, es muy difícil dar vuelta un resultado. Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar un partido", comentó sobre los cambios para ir por la remontada, destacando las alternativas con las que cuenta en el plantel.

5) Su opinión de Brey después del gol olímpico que recibió ante Racing

"No hablé, para eso está el Tigre. Leandro sabe que esto es así, virtud y error. Tiene que levantar la cabeza y pensar en Unión, que tendrá la chance de nuevo. Se entrena con muchas ganas, es muy profesional y es joven", expresó sobre Brey, quien recibió el gol olímpico de Gastón Lódico que abrió el partido a favor de Racing.

6) Sus palabras para el héroe de Enner Valencia

"Enner se hace querer, lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y se entrenó, es muy profesional, tiene una historia impresionante y mucha humildad. Contento con él y todo el grupo. A todos le llegan lo de las redes, no son extraterrestres, pero son muy profesionales. A Enner lo felicité, Paredes le dio el premio".

7) "Todavía no ganamos nada"

Boca sigue peleando los tres frentes pero el entrenador volvió a insistir con su mensaje de paciencia. "Es un gran grupo. Todavía falta mucho, es un mes cargado de partidos, ahora sumamos uno más. Pasito a pasito. Todavía no ganamos nada. Podemos no tener una actuación acorde, pero ganas y hambre hay".