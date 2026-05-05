Arsenal vs. Atlético de Madrid, por un boleto a la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

Gol de Julián Álvarez vs. Arsenal



Por el lado visitante, el Cholo aclaró un par de dudas que implica a algunos de sus jugadores argentinos. "Ayer se movieron un poco algunos de ellos, están mejor, hoy esperemos que estén mejor y mañana a la mañana decidiré con quiénes empezamos”, aclaró ayer en rueda de prensa sobre Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, que arrastraban molestias. La situación de la Araña es un poco más comprometedora por el esguince leve que sufrió en la ida y que lo obligó a salir reemplazado. En este caso, y como siempre, Simeone es optimista: "Sabemos lo que es Julián Álvarez en este tipo de partidos importantes, ojalá que mañana responda de la manera que el partido pide".





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Esta será la tercera vez que se enfrenten en esta temporada, luego de cruzarse en la fase de liga, donde Arsenal lo vapuleó con un 4-0, y la semana pasada por la ida. Por un lado, el puntero de la Champions también lo está en la Premier, a falta de tres fechas, pero confiado en el trabajo del que también hace parte el argentino Gabriel Heinze, asistente técnico del entrenador. Finalmente contará con Martín Odegaard y Kai Havertz, que estaban en dudas por problemas físicos. No se esperan modificaciones en el equipo titular.



Por el otro, el club de los argentinos (Julián, Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso, Thiago Almada y Nico González) marcha 4° en La Liga con 66 puntos, lejos del líder Barcelona, con 88. También viene del fresco triunfo 2-0 con el Valencia, casualmente de visitante, que lo envalentona para hacerse fuerte en casa ajena.

Más allá de la leve lesión de Julián, lo más probable es que sea titular, al igual que Giuliano, y no se esperan cambios en el once inicial. No contará con el compatriota Nicolás González, totalmente descartado por un desgarro y que se perdió la serie completa.





La probable formación de Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.

El posible once de Atlético de Madrid

Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.





