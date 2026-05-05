Arsenal vs. Atlético de Madrid, por un boleto a la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

Los Gunners reciben al Atleti de Diego Simeone en la vuelta de las semis, después de lo que fue el inquietante empate 1-1 en el Metropolitano. Mirá todo lo que tenés que saber sobre el duelo que iniciará a las 16 horas.
Después de que el partido de ida deje un resultado ajustado y sin certezas en el Metropolitano, Arsenal recibe al Atlético de Madrid por la vuelta de las semis, en un cruce definitivo que llevará al primer finalista del torneo más importante del mundo hacia Budapest. El cruce será este martes a las 16 horas (hora Argentina), en el Emirates Stadium, Londres y se podrá ver por ESPN.
La serie quedó abierta en Madrid. Un gol por lado, ambos de penal y el juego futbolístico que escaseó por momentos y le dio un poco de poder a los dos equipos de manera intermitente. Ahora bien, puede que la ventaja emocional la tenga el conjunto inglés por definir de local, aunque los dirigidos por Diego Simeone darán pelea necesaria por estar en otra final continental, una experiencia que no viven desde 2016.
Por el lado visitante, el Cholo aclaró un par de dudas que implica a algunos de sus jugadores argentinos. "Ayer se movieron un poco algunos de ellos, están mejor, hoy esperemos que estén mejor y mañana a la mañana decidiré con quiénes empezamos”, aclaró ayer en rueda de prensa sobre Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, que arrastraban molestias. La situación de la Araña es un poco más comprometedora por el esguince leve que sufrió en la ida y que lo obligó a salir reemplazado. En este caso, y como siempre, Simeone es optimista: "Sabemos lo que es Julián Álvarez en este tipo de partidos importantes, ojalá que mañana responda de la manera que el partido pide".
Esta será la tercera vez que se enfrenten en esta temporada, luego de cruzarse en la fase de liga, donde Arsenal lo vapuleó con un 4-0, y la semana pasada por la ida. Por un lado, el puntero de la Champions también lo está en la Premier, a falta de tres fechas, pero confiado en el trabajo del que también hace parte el argentino Gabriel Heinze, asistente técnico del entrenador. Finalmente contará con Martín Odegaard y Kai Havertz, que estaban en dudas por problemas físicos. No se esperan modificaciones en el equipo titular.
Por el otro, el club de los argentinos (Julián, Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso, Thiago Almada y Nico González) marcha 4° en La Liga con 66 puntos, lejos del líder Barcelona, con 88. También viene del fresco triunfo 2-0 con el Valencia, casualmente de visitante, que lo envalentona para hacerse fuerte en casa ajena.
Más allá de la leve lesión de Julián, lo más probable es que sea titular, al igual que Giuliano, y no se esperan cambios en el once inicial. No contará con el compatriota Nicolás González, totalmente descartado por un desgarro y que se perdió la serie completa.
Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.
comentar