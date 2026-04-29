Atlético de Madrid empató con Arsenal: gol de Julián Álvarez y preocupación por su lesión

El delantero argentino marcó de penal en la semifinal de ida de la Champions, pero salió en el segundo tiempo y encendió alarmas en el equipo de Simeone.

El Atlético de Madrid igualó 1-1 ante el Arsenal de Inglaterra, en la ida de las semifinales de la Champions League, en un partido con protagonismo de Julián Álvarez, quien convirtió el empate pero debió salir lesionado. El equipo español reaccionó en el complemento tras arrancar en desventaja y dejó la serie abierta de cara a la revancha en Inglaterra.