Atlético de Madrid empató con Arsenal: gol de Julián Álvarez y preocupación por su lesión

El delantero argentino marcó de penal en la semifinal de ida de la Champions, pero salió en el segundo tiempo y encendió alarmas en el equipo de Simeone.
El Atlético de Madrid igualó 1-1 ante el Arsenal de Inglaterra, en la ida de las semifinales de la Champions League, en un partido con protagonismo de Julián Álvarez, quien convirtió el empate pero debió salir lesionado. El equipo español reaccionó en el complemento tras arrancar en desventaja y dejó la serie abierta de cara a la revancha en Inglaterra.
El conjunto dirigido por Diego Simeone comenzó abajo en el marcador luego del gol de penal de Viktor Gyökeres sobre el cierre del primer tiempo. Sin embargo, en la segunda parte logró empatar también desde los doce pasos gracias a la ejecución precisa de Álvarez, quien asumió la responsabilidad y definió fuerte arriba en un momento clave del partido.
La preocupación en el equipo español llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando la "Araña" pidió el cambio por una molestia física. Su salida encendió las alarmas de cara al duelo de vuelta, teniendo en cuenta su peso en el ataque y su presente goleador en el certamen europeo.
Con este empate, la serie quedó completamente abierta y se definirá el próximo martes en Londres. El Atlético necesitará recuperar a su figura argentina y sostener su intensidad para buscar el pase a la final, mientras que el Arsenal intentará hacerse fuerte de local para inclinar la balanza a su favor.
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