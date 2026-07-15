Arturo Vidal pronosticó al ganador de Inglaterra-Argentina luego de acertar con España

Lionel Messi festejó un largo rato el triunfo contra Suiza y la clasificación a las semis.

Se metió de lleno con los cuartos y, una vez más, acertó los ganadores. “ Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra cara, así que se mete como candidato”, había dicho sobre el duelo que terminaron ganándole los Tres Leones a Noruega por 2-1 . En cuanto al duelo entre Argentina y Suiza, dejó de lado la rivalidad y consideró que era un “ partido muy abierto. De verdad que los dos tienen mucha chance de pasar, pero Argentina tiene a Leo y si está prendido pasará”.

Sin embargo, el antagonismo de Chile con la Albiceleste volvió a aparecer y para la semifinal de esta tarde le dio la ventaja a los británicos. “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, soltó, lamentándose por su relación con Lionel Messi.

Jude Bellingham (por duplicado) y Harry Kane (de penal) marcaron para Inglaterra.

Para evitar malos entendidos, aclaró que su opinión se basa únicamente en lo futbolístico. "Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando”, sostuvo para explicar que Inglaterra tiene mejor presente en la cancha. Ya le pegó a su candidato, España, y ahora todas las miradas apuntan al cruce en Atlanta. ¿Volverá a darle en el blanco?