Arturo Vidal pronosticó al ganador de Inglaterra-Argentina luego de acertar con España

El futbolista chileno se llenó de laureles por haber acertado la clasificación de La Roja, a la que ve como campeona del Mundial, y se animó a descartar a la Albiceleste en semifinales.
Arturo Vidal mira cada uno de los partidos y se dedica a predecir los ganadores de cada fase, y fue con éxito, porque viene acertando todas. Después del triunfo 2-0 de España ante Francia por la primera semifinal, filmó un video en sus redes "sacando chapa" por haber dado en la tecla y hasta se animó a revelar quién será el vencedor de Inglaterra-Argentina.
Envalentonado por haber pronosticado a España como finalista, el futbolista chileno confía en que La Roja va a seguir por este camino y levantará su segunda Copa del Mundo. "Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo", expresó entre risas.
Su aliento resiste archivo. Es que viene entronizando a la selección de España desde los cuartos de final como la mejor candidata para el 19 de julio, aunque sabía que Bélgica podía imponer resistencia. Y así fue: un 2-1 ajustado que encaminó a los dirigidos por Luis de la Fuente a estar entre los cuatro mejores. "España es mi candidato número uno, así que seguramente va a pasar, pero Bélgica va a ser un equipo duro porque mejoró mucho en el último partido”.
Por supuesto, después de ese encuentro volvió a aparecer para recordar que atinó al ganador: “Sigo creyendo que España será el campeón del mundo”.
Se metió de lleno con los cuartos y, una vez más, acertó los ganadores. “ Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra cara, así que se mete como candidato”, había dicho sobre el duelo que terminaron ganándole los Tres Leones a Noruega por 2-1 . En cuanto al duelo entre Argentina y Suiza, dejó de lado la rivalidad y consideró que era un “ partido muy abierto. De verdad que los dos tienen mucha chance de pasar, pero Argentina tiene a Leo y si está prendido pasará”.
Sin embargo, el antagonismo de Chile con la Albiceleste volvió a aparecer y para la semifinal de esta tarde le dio la ventaja a los británicos. “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, soltó, lamentándose por su relación con Lionel Messi.
Para evitar malos entendidos, aclaró que su opinión se basa únicamente en lo futbolístico. "Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando”, sostuvo para explicar que Inglaterra tiene mejor presente en la cancha. Ya le pegó a su candidato, España, y ahora todas las miradas apuntan al cruce en Atlanta. ¿Volverá a darle en el blanco?
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