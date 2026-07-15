Peter Shilton calentó la previa de Argentina-Inglaterra con un mensaje sugerente: "Es hora de ignorar el ruido"

El nombre del ex arquero quedó marcado para siempre por aquella eliminación frente al equipo de Carlos Bilardo. Fue quien recibió los goles de la Mano de Dios y el Gol del Siglo, dos acciones que nunca dejó de cuestionar y sobre las que, con el paso del tiempo, reiteró que sintió que a Inglaterra "le robaron los dos goles", sin admitir errores propios en esas jugadas. Así lo expresó recientemente, cuando se cumplieron 40 años de aquel mítico partido.

Come on @England we are owed this ! yes I held a grudge because I honestly believed we were the team that would of won the @FIFAWorldCup in 86

We were cheated by both goals if VAR was about then both goals would not of stood !

I’ve put the beef to bed but still believe… pic.twitter.com/qd9D5fyzzZ — Peter Shilton (@Peter_Shilton) July 5, 2026

A sus 76 años, Shilton continúa siendo una de las máximas leyendas del fútbol inglés. Disputó tres Copas del Mundo (1982, 1986 y 1990), mantiene el récord de presencias con su selección (125) y acumula diez vallas invictas en Mundiales, marca que comparte con el francés Fabien Barthez. Días atrás, además, felicitó a Jordan Pickford por superar su registro de partidos disputados en fases finales de la Copa del Mundo.