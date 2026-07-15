Peter Shilton calentó la previa de Argentina-Inglaterra con un mensaje sugerente: "Es hora de ignorar el ruido"

El exarquero británico alentó al equipo de Thomas Tuchel en la antesala del duelo por las semifinales y pidió dejar de lado las polémicas extrafutbolísticos que refieren a la Guerra de Malvinas.
A casi cuatro décadas del recordado cruce entre Argentina e Inglaterra en México 1986, Peter Shilton volvió a referirse al seleccionado albiceleste. En la previa del choque por las semifinales del Mundial, el histórico arquero inglés publicó un mensaje en sus redes sociales para respaldar al conjunto europeo y transmitir confianza antes del encuentro.
Todavía recuerda con amargura los dos tantos de Diego Armando Maradona en el estadio Azteca y no dudó en expresarse a través de su cuenta de X. “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. es hora de enfocarse! ¡Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!”, escribió.
La publicación apunta al clima que rodea un duelo con una fuerte carga histórica. Aunque desde el seleccionado argentino insistieron en que se trata únicamente de un partido de fútbol, la rivalidad entre ambos países suele reavivarse en este tipo de enfrentamientos por el recuerdo de la Guerra de Malvinas de 1982 y el inolvidable Mundial de 1986.
Además del mensaje de aliento, el exfutbolista también pidió que los conflictos políticos no se mezclen con el deporte. En ese sentido, sostuvo: “Por lo demás, siempre he creído que el campo y este torneo unen al mundo, nunca debería haber guerra o política traída al hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!”.
El nombre del ex arquero quedó marcado para siempre por aquella eliminación frente al equipo de Carlos Bilardo. Fue quien recibió los goles de la Mano de Dios y el Gol del Siglo, dos acciones que nunca dejó de cuestionar y sobre las que, con el paso del tiempo, reiteró que sintió que a Inglaterra "le robaron los dos goles", sin admitir errores propios en esas jugadas. Así lo expresó recientemente, cuando se cumplieron 40 años de aquel mítico partido.
A sus 76 años, Shilton continúa siendo una de las máximas leyendas del fútbol inglés. Disputó tres Copas del Mundo (1982, 1986 y 1990), mantiene el récord de presencias con su selección (125) y acumula diez vallas invictas en Mundiales, marca que comparte con el francés Fabien Barthez. Días atrás, además, felicitó a Jordan Pickford por superar su registro de partidos disputados en fases finales de la Copa del Mundo.
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