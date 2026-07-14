Argentina se vuelve a enfrentar a Inglaterra en un Mundial por el boleto a la final

Por último, ocurrieron los siguientes durísimos cruces: Argentina eliminó a Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998 por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario y los europeos superaron por 1 a 0 a la Albiceleste con un tanto de penal de Beckham en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

"No estoy para meter nafta al juego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es un partido", comentó Scaloni. "No me pongo a pensar si estoy como quería, hace un mes y medio atrás hubiera firmado como sea llegar a una semifinal del Mundial", destacó y agregó: "Nos sobran las ganas, la ambición. Necesitamos recuperar jugar al fútbol, con la pelota, que es donde nos hicimos siempre fuertes".

"YO HUBIERA FIRMADO LLEGAR A UNA SEMIFINAL DEL MUNDIAL HACE UN MES Y MEDIO ATRÁS. ME DA IGUAL COMO ESTAMO. ESTOY Y ESTAMOS SUPERILUSIONADOS"



✍️ Lionel Scaloni



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"Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", expresó el alemán Thomas Tuchel. "Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países. Es un partido que dio tantos momentos icónicos, pero como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente. Intentamos influenciar a los jugadores con lo que tienen que hacer", agregó el entrenador en la previa, donde llenó de elogios a Lionel Messi.

Posibles formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.