Argentina se vuelve a enfrentar a Inglaterra en un Mundial por el boleto a la final

La Scaloneta se medirá, desde las 16 en Atlanta, con el combinado europeo por las semis de la máxima cita en un cruce cargado de talento, rivalidad y respeto mutuo de los equipos actuales.
Argentina se vuelve a enfrentar a Inglaterra en un Mundial después de 24 años y con el pase a la final en juego ni más ni menos en un encuentro cargado de talento, rivalidad y respeto mutuo de los equipos actuales. El duelo, que se disputará desde las 16 en Atlanta, será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath y transmitido por TyC Sports, Telefé, TV Pública y D Sports. El ganador de este cruce definirá el trofeo este domingo contra España.
Argentina e Inglaterra sumarán su sexto encuentro mundialista, que significará el primer enfrentamiento de Messi con este rival especial. Un cruce mundialista que siempre cumplió con las altas expectativas de espectáculo y despertó chispas: los ingleses ganaron 3-1 en la primera ocasión por la fase de grupos del Mundial 1962 y después por 1 a 0 en los cuartos de 1966, en donde Antonio Rattín se fue expulsado y retorció la bandera inglesa del banderín del córner.
Rattín, quien falleció hace unos pocos días a sus 89 años, le reclamó al árbitro alemán Rudolf Kreitlein, quien no entendió por la diferencia de idioma y ante la duda lo expulsó porque creyó que lo estaba insultando. El accionar del ídolo de Boca después de la roja inició la rivalidad entre Argentina e Inglaterra.
Y, como si fuera poco, ocurrió la Guerra de Malvinas en 1982 y el inolvidable triunfo por 2 a 1 de Argentina a Inglaterra en los cuartos de final de México 86' con dos goles histórico de Diego Armando Maradona. Primero, la Mano de Dios y después El Gol del Siglo. Los veteranos de la guerra expresaron en más de una oportunidad que ese encuentro ayudó a aliviar un poco el dolor por lo vivido y les llenó de orgullo como fueron representados por el Diez.
Por último, ocurrieron los siguientes durísimos cruces: Argentina eliminó a Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998 por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario y los europeos superaron por 1 a 0 a la Albiceleste con un tanto de penal de Beckham en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.
"No estoy para meter nafta al juego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es un partido", comentó Scaloni. "No me pongo a pensar si estoy como quería, hace un mes y medio atrás hubiera firmado como sea llegar a una semifinal del Mundial", destacó y agregó: "Nos sobran las ganas, la ambición. Necesitamos recuperar jugar al fútbol, con la pelota, que es donde nos hicimos siempre fuertes".
"Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", expresó el alemán Thomas Tuchel. "Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países. Es un partido que dio tantos momentos icónicos, pero como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente. Intentamos influenciar a los jugadores con lo que tienen que hacer", agregó el entrenador en la previa, donde llenó de elogios a Lionel Messi.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.
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