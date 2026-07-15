¿Solo un partido de fútbol?: El ritual de hinchas argentinos en Segurola y La Habana para "bendecir" el Inglaterra-Argentina en las semifinales

Un grupo de personas se acercaron al barrio de Villa Devoto, ligada históricamente como la casa de Diego, y armaron un escenario ceremonial para bendecir al conjunto nacional para un encuentro histórico y especial
No hay reglas para vivir un partido como este. Esta tarde, desde las 16 (hora argentina), habrá otro Inglaterra-Argentina. Pasa muy cada tanto y, por eso, los hinchas la viven como la sienten: una cita histórica y especial. Por más que desde los protagonistas quieran separar el contexto extra futbolístico para bien evitar una guerra donde la hay y que tampoco tiene que ver con el fútbol actual, no se puede dar la misma orden a la gente, que veneran más que nunca el conflicto bélico de Malvinas 1982.
También es imposible apartar de este nuevo cruce en un Mundial -tras 24 años, cuando se enfrentaron en la fase de grupos de Corea-Japón 2002- a Diego Armando Maradona, el primero que se vengó de una guerra perdida con la victoria 2-1 en los cuartos de final de 1986 con las dos actuaciones mas emblemáticas de la historia del fútbol: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.
Y los argentinos endiosan a Pelusa para que los "ilumine", porque bien saben y repiten en redes sociales: "hoy no pueden perder". Ese deseo va más allá de la orden madre argentina de querer ganar siempre y es que no se permitirían caer ante los británicos. Ahora, cualquier creencia vale para sacar a la luz las cábalas, los rituales, los rezos, etcétera.
Esta vez, los argentinos se dirigieron a las calles Segurola y La Habana, convertido en un punto de peregrinación. En la noche previa al duelo de esta tarde, un grupo se acercó hasta la esquina de Villa Devoto, ligada para siempre a la casa de Diego, y montaron una escena ceremonial: velas, fotos del “10”, una camiseta argentina y una bandera con el mensaje que prohibirán ingresar al estadio de Atlanta: “Las Malvinas son Argentinas”.
Este santuario popular tuvo el objetivo de "pedirle" a Maradona y a Dios por la Selección, para que pueda clasificarse a otra final de una Copa del Mundo, en un escenario más que trascendental para la historial futbolera, que la excede.
Inevitablemente y para siempre, un Inglaterra vs. Argentina estará atravesado no solo por la historia deportiva, sino también por la memoria colectiva del país.
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