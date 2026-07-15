¿Solo un partido de fútbol?: El ritual de hinchas argentinos en Segurola y La Habana para "bendecir" el Inglaterra-Argentina en las semifinales

SEGUROLA Y HABANA A LAS 00 HS EN LA PREVIA DE ARGENTINA-INGLATERRA



@nicolaroccanarv pic.twitter.com/Jl8GqPEKEQ — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2026

Este santuario popular tuvo el objetivo de "pedirle" a Maradona y a Dios por la Selección, para que pueda clasificarse a otra final de una Copa del Mundo, en un escenario más que trascendental para la historial futbolera, que la excede.

Inevitablemente y para siempre, un Inglaterra vs. Argentina estará atravesado no solo por la historia deportiva, sino también por la memoria colectiva del país.