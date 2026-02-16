Racing recuperó tres futbolistas para enfrentar a Boca en La Bombonera

En primer lugar, Colombo superó un golpe sufrido en la caída de Racing con Tigre. Luego, García Basso no estuvo en el último compromiso ante el Banfield por temas personales y ahora podrá regresar a los convocados. Y, por último, Ignacio Rodríguez volvió a entrenar a la par del resto de sus compañeros y está a disposición del entrenador.

Por otro lado, el cuerpo técnico sintió alivio por la situación de Baltasar Rodríguez. El volante debió ser reemplazado en el entretiempo en el Florencio Sola por una sobrecarga y descartaron que tenga una lesión muscular. Ahora, podría volver a ser titular este viernes en La Bombonera ante Boca.

“A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí”, se ilusionó Costas, que no eludió la autocrítica más allá del triunfo a Banfield: “No me gustó cómo jugamos. No estábamos para ganarlo ni para irnos al vestuario ganando por dos goles. No estábamos finos en los pases. Controlamos el segundo tiempo pero sin lastimar".

“Lo importante es que conseguimos los tres puntos. No podemos regalar nada, me voy contento por el resultado y no por el juego. Pero son partidos que, quizá, antes no los ganábamos", valoró finalmente. "Ya arrancamos. Nos costó pero arrancamos", se envalentonó en otro pasaje tras el inicio con tres derrotas y trazó: "Me gusta que el once salga de memoria. Obliga al resto a que se siga rompiendo el culo".