Óscar Ruggeri destrozó a Edinson Cavani: "No parece jugador de fútbol"

"No parece jugador de fútbol", disparó el Cabezón en vivo en ESPN. "Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entrás: ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada", agregó el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina.

Embed Estoy doblado en el sopi con la entrada en calor de Cavani, y con los comentarios de los que filman.

Encima, pasaron sólo 30 segundos y el tipazo se sienta a descansar en la heladerita.



¡¡¡¡¡Shoroooooooo!!!!! pic.twitter.com/8cPuhtpZeX — Mac Ryver Game Over: 9-12-18 (@MaxAmbasch) February 16, 2026

Además, Ruggeri remarcó que el experimentado goleador, que brilló en la Selección de Uruguay y en Europa, debería dar el ejemplo: "Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles".

"A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo", sentenció Ruggeri en su reflexión sobre el polémico episodio del Matador, que volvió a jugar en Boca después de tres meses y contó con una inmejorable chance que no logró aprovechar para darle el triunfo al equipo.

Tras el video viral, explicaron desde Brandsen 805 que Cavani preferiría entrar en calor en soledad y evitar el famoso "loco" que se realiza para activar los pases y recuperación del balón. Una rareza que generó bronca en muchos hinchas y fue criticada por personas del fútbol como el propio Ruggeri.