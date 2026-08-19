Fuerte descargo de Chiqui Tapia a un mes de la final del Mundial: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

En otro tramo del mensaje, el dirigente defendió especialmente a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico que llegó a otra final del mundo casi cuatro años después de haber levantado la Copa en 2022. “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, sostuvo.

El tono subió cuando se refirió directamente a quienes señalaron a los futbolistas como responsables de una supuesta entrega. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, sentenció. Y completó: “No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”.

Claudio Tapia, en la previa a la final del Mundial.

También rechazó la posibilidad de que el paso del tiempo haga desaparecer aquellas declaraciones, marcando así un antes y un después. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, remarcó.

Finalmente, Tapia aseguró que el plantel, el cuerpo técnico y todos los colaboradores pueden mantener la frente en alto. “Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, manifestó.

El titular de la AFA cerró su publicación con una defensa contundente de quienes participaron de aquella definición: “Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.