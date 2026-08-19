Fuerte descargo de Chiqui Tapia a un mes de la final del Mundial: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

El presidente de la AFA exigió disculpas a quienes difundieron esa versión y defendió al plantel y al cuerpo técnico tras las críticas recibidas después de la definición ante España.
A un mes de la final del Mundial ante España, Claudio Tapia salió al cruce de las versiones que acusaron a la Selección Argentina de haberse entregado en un extenso mensaje en sus redes sociales y apuntó contra quienes instalaron las teorías conspirativas.
“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, comenzó, tajante, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en su comunicado.
En su mensaje, más allá de recordar el subcampeonato de la 'Scaloneta' puso el foco en la falta de arrepentimiento por parte de quienes sostuvieron esas acusaciones, en su mayoría periodistas. “Ninguno pidió disculpas”, cuestionó, y agregó: “Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”.
Además, planteó una diferencia entre cometer un error y mantener una acusación sin fundamentos. Para Tapia, equivocarse es posible, pero no corresponde mentir ni alimentar sospechas cuando los hechos no las respaldan. “Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, afirmó.
En otro tramo del mensaje, el dirigente defendió especialmente a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico que llegó a otra final del mundo casi cuatro años después de haber levantado la Copa en 2022. “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, sostuvo.
El tono subió cuando se refirió directamente a quienes señalaron a los futbolistas como responsables de una supuesta entrega. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, sentenció. Y completó: “No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”.
También rechazó la posibilidad de que el paso del tiempo haga desaparecer aquellas declaraciones, marcando así un antes y un después. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, remarcó.
Finalmente, Tapia aseguró que el plantel, el cuerpo técnico y todos los colaboradores pueden mantener la frente en alto. “Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, manifestó.
El titular de la AFA cerró su publicación con una defensa contundente de quienes participaron de aquella definición: “Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.
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