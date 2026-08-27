Atlético de Madrid ratificó su postura sobre Julián Álvarez y rechazó negociar con Barcelona

Comunicado de Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez.

El interés de Barcelona por Julián Álvarez

La postura adoptada en Madrid llega tras varios días de tensión por el futuro del argentino. Barcelona tiene al atacante entre sus principales objetivos, pero la negativa de su actual club se volvió cada vez más firme ante el avance de los rumores.

La situación también tiene un fuerte componente deportivo. El delantero es una pieza central para el equipo dirigido por Diego Simeone, al que llegó después de su exitoso ciclo en Manchester City. En sus dos temporadas, se transformó en una de las principales referencias ofensivas.

Por eso, una eventual salida supondría un golpe importante para el proyecto madrileño. La incertidumbre aumentó además por la ausencia del atacante, quien este jueves no participó del entrenamiento por segundo día consecutivo.

El delantero argentino se ausentó al entrenamiento de este miércoles.

Arsenal, una alternativa para el futuro de Julián

Con el cierre del mercado previsto para el 1 de septiembre cada vez más cerca, Arsenal aparece como otro posible destino. El conjunto inglés estaría dispuesto a presentar una propuesta con una importante suma de dinero, Viktor Gyökeres y Gabriel Jesus, en una operación que podría superar los 150 millones de dólares.

La fórmula le permitiría al Atlético sumar recursos económicos y dos alternativas ofensivas ante una eventual salida. Gyökeres, además, ya había sido considerado como un posible reemplazante por la entidad española.

Mientras tanto, el escenario continúa abierto. Los silbidos recibidos por el argentino en su última presentación y su segunda ausencia consecutiva en una práctica alimentaron las especulaciones. Desde el club explicaron que su baja responde a una "indisposición", aunque el conflicto por su futuro mantiene la atención sobre el delantero.