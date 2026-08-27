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Atlético de Madrid ratificó su postura sobre Julián Álvarez y rechazó negociar con Barcelona

El Consejo de Administración del club respaldó por unanimidad la decisión de no sentarse a negociar con la entidad catalana por el delantero argentino, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

El Atlético de Madrid volvió a marcar distancia con Barcelona y confirmó que no habrá conversaciones por Julián Álvarez. La determinación fue respaldada de manera unánime por el Consejo de Administración, que cuestionó el modo en que se desarrolló el interés por el argentino.

La institución madrileña aclaró que su postura no implica un cierre general del mercado, ya que la puerta permanece abierta a operaciones que respeten determinados criterios. "El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", expresó.

El mensaje también incluyó una referencia al futbolista. La entidad confía en que el delantero comprenda la decisión y mantenga el foco en el equipo. "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", completó.

Comunicado de Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez.

Comunicado de Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez.

El interés de Barcelona por Julián Álvarez

La postura adoptada en Madrid llega tras varios días de tensión por el futuro del argentino. Barcelona tiene al atacante entre sus principales objetivos, pero la negativa de su actual club se volvió cada vez más firme ante el avance de los rumores.

La situación también tiene un fuerte componente deportivo. El delantero es una pieza central para el equipo dirigido por Diego Simeone, al que llegó después de su exitoso ciclo en Manchester City. En sus dos temporadas, se transformó en una de las principales referencias ofensivas.

Por eso, una eventual salida supondría un golpe importante para el proyecto madrileño. La incertidumbre aumentó además por la ausencia del atacante, quien este jueves no participó del entrenamiento por segundo día consecutivo.

El delantero argentino se ausentó al entrenamiento de este miércoles.

El delantero argentino se ausentó al entrenamiento de este miércoles.

Arsenal, una alternativa para el futuro de Julián

Con el cierre del mercado previsto para el 1 de septiembre cada vez más cerca, Arsenal aparece como otro posible destino. El conjunto inglés estaría dispuesto a presentar una propuesta con una importante suma de dinero, Viktor Gyökeres y Gabriel Jesus, en una operación que podría superar los 150 millones de dólares.

La fórmula le permitiría al Atlético sumar recursos económicos y dos alternativas ofensivas ante una eventual salida. Gyökeres, además, ya había sido considerado como un posible reemplazante por la entidad española.

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