Atlético de Madrid explotó por el caso de Julián Álvarez y le cerró la puerta al Barcelona

El Colchonero respondió a las declaraciones del presidente Joan Laporta y aseguró que no venderá al delantero argentino al club catalán pese a su oferta millonaria.
Atlético de Madrid endureció su postura por el futuro de Julián Álvarez y lanzó un fuerte mensaje en medio de la tensión con Barcelona. El delantero argentino no se presentó al entrenamiento de este miércoles por una “indisposición”, mientras Joan Laporta volvió a reconocer públicamente el interés del conjunto catalán. La respuesta del Colchonero fue contundente. “Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club”, señalaron.
La dirigencia dejó una definición que prácticamente cierra la puerta a una negociación con Barcelona. “Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”, aseguraron, pese a que el club catalán mantiene una propuesta cercana a los 150 millones de euros. En Atlético consideran que el conflicto dejó de ser exclusivamente deportivo y apuntaron contra las versiones que rodean al futuro del delantero: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, remarcaron.
El enfrentamiento también alcanzó al entorno de Julián y a su representante, Fernando Hidalgo, a quien Atlético cuestionó por el manejo de la situación. “Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético”, indicaron desde el club. Mientras tanto, Arsenal también aparece como una alternativa para el argentino, aunque su intención sería no regresar a Inglaterra.
Joan Laporta, mientras tanto, confirmó que Barcelona continúa interesado en contratar al delantero argentino y aseguró que la propuesta presentada al Atlético sigue vigente. “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta sea aceptada”, expresó el presidente en un video difundido por el propio club catalán. Además, dejó en claro que Barcelona avanzaría si el Colchonero modifica su postura: “Si están dispuestos a vender durante esta ventana de transferencias de verano, estaremos dispuestos a comprar al jugador”.
Laporta también explicó que hubo contactos directos con Atlético y que inicialmente recibió como respuesta que el club no tenía intención de vender a Julián porque no contaba con una alternativa para reemplazarlo. Sin embargo, según su relato, Barcelona luego recibió información sobre negociaciones con otros equipos y decidió mantener su oferta. “Nuestra oferta sigue en pie, sigue presente y sigue siendo válida hasta el cierre del mercado de pases”, afirmó Laporta, en una declaración que volvió a tensar una novela que parece lejos de llegar a su final.
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