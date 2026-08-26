Atlético de Madrid explotó por el caso de Julián Álvarez y le cerró la puerta al Barcelona

Joan Laporta, presidente de Barcelona.

Laporta también explicó que hubo contactos directos con Atlético y que inicialmente recibió como respuesta que el club no tenía intención de vender a Julián porque no contaba con una alternativa para reemplazarlo. Sin embargo, según su relato, Barcelona luego recibió información sobre negociaciones con otros equipos y decidió mantener su oferta. “Nuestra oferta sigue en pie, sigue presente y sigue siendo válida hasta el cierre del mercado de pases”, afirmó Laporta, en una declaración que volvió a tensar una novela que parece lejos de llegar a su final.