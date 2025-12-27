Los consejos que le daría Alberto J. Armando a Riquelme para conducir a Boca

Un 27 de diciembre como hoy, pero de 1988, Alberto J. (por su segundo nombre José) Armando fallecía a sus 78 años de edad tras una muy feliz vida cerca de sus dos pasiones: Boca y los autos. Con suma inteligencia, consiguió todo lo que se propuso tras una infancia durísima en la que se quedó huérfano a los 14 años: su madre murió tras un raspaje en un embarazo y su padre partió un mes después por un ataque al corazón tras no soportar la pérdida y problemas económicos.

Tras esa tragedia familiar, Armando quedó al mando de sus tres hermanas menores y sacó adelante a la familia. "Me voy a Humberto Primo, que estaba cerca de Estación Elisa (de donde eran, ubicado en Santa Fe), y consigo trabajo en otra casa de ramos generales como la que tenían mis padres", contó alguna vez.

Y agregó: "A los pocos días, en el restaurante donde comía con unos pocos pesos ahorrados de lo que me había dejado mi padre, veo un cartel que dice: «La concesionaria Ford busca cadete». Fui y me encontré con un sueldo de 35 pesos; en el otro empleo ganaba 40. Volví al almacén y les dije que me iba a la concesionaria. «¿Por qué? —me preguntaron—. ¿Le pagan más?». No —les contesté—, menos, pero yo quiero manejar autos". Inició su carrera en Ford como cadete y terminó como dueño de la concesionaria más importante de la compañía en el país.

Por otro lado, Armando se enamoró de Boca en su pueblito a sus 15 años: "Lo de Boca nace en 1925, como un reflejo de la gloriosa gira por Europa, por las noticias que llegaban a Humberto Primo". Y terminó haciendo gigante al club azul y oro. Ahora, ¿cómo pensaba la conducción de Boca y qué consejos le daría hoy a Juan Román Riquelme?

1) Creé en grande

Alberto J. Armando fue un soñador eterno y gracias a esa mentalidad tuvo logros impresionantes en el club y dejó a la institución como una de las más prestigiosas del continente. Riquelme busca lograr un crecimiento total del club, pero aún tiene muchas promesas que le faltan cumplir, muchos deseos más que realidades, como la ampliación de La Bombonera.

El histórico mandamás creyó que Boca tenía que ganar la Copa Libertadores como sea y la consiguió dos veces (1977 y 1978), sumado a una Intercontinental (1977). Para conseguir tales logros históricos, que iniciaron la mística copera del club, puso barbaridades de dinero suyo para armar planteles competitivos.

2) Tené un trato cercano con los jugadores

El legendario presidente de Boca fue muy cercano a los futbolistas, siempre atento a la situación deportiva: "En un equipo de fútbol el que manda es el técnico, pero el presidente del club debe tener una gran influencia sobre los jugadores. Todos los jueves al mediodía yo armaba una mesa para treinta personas en La Cabaña, venían los jugadores y alternaban con dirigentes políticos y empresarios que se peleaban para tener un lugar en esa comida. Los sábados al mediodía invitaba a un jugador a mi casa, con su señora, la novia o la mamá, y nos íbamos a comer al Veracruz. Después lo llevaba en mi coche hasta su casa. Así los comprometía a la causa de Boca y del equipo".

En la actualidad, Riquelme habló con los jugadores ante cada momento difícil y muchas veces logró despertar al plantel. Sin embargo, no tendría la relación íntima y con tanta continuidad que aseguró tener el histórico mandamás que era un obsesionado porque todos estuvieran unidos por los objetivos de la institución.

3) Optimizá tu tiempo y tené la autoridad para decidir

"Yo tenía autoridad presidencial. En las reuniones de Comisión Directiva escuchaba a todos, pero nunca acepté estirar las exposiciones hasta la madrugada: en tres o en cinco minutos se puede decir lo mismo. Una hora de sesión termina en algo productivo, cuando se habla cinco o seis horas predomina la confusión. Se me acusó de manejo dictatorial, y yo digo que soy un hombre democrático, afiliado a la Unión de Centro Democrático y conservador de toda la vida", firmó Armando.

Riquelme sigue bien este principio: tiene conversaciones cortas y toma decisiones con autoridad como presidente. Por eso, al igual que al mítico presidente, lo han acusado de dictatorial quiénes han trabajado con él (como Mario Pergolini) o están cercanos a su figura o la propia oposición (como Mauricio Macri).

4) Sé humilde y mirá el trabajo de otros dirigentes

Más allá de ser un dirigente prestigioso, Alberto J. Armando reconoció públicamente con suma humildad que observaba y respetaba el trabajo de otros dirigentes: "Admiré a varios dirigentes argentinos: Antonio Liberti, excepcional presidente de River; Valentín Suárez, un hombre con una profunda visión del fútbol argentino; José Amalfitani, que de la nada hizo un club fantástico como Vélez, y también a un gran conductor como Herminio Sande (expresidente de Independiente)".

Riquelme parecería ser más cerrado a sus ideas que estar dispuesto a cambiarlas viendo el trabajo de otros dirigente. Y, desde ya, no suele elogiar el trabajo de otros dirigentes del fútbol argentino.

5) Mejorá la infraestructura del club

Alberto J. Armando realizó ampliaciones y mejoras en La Bombonera, consolidándola como un escenario central del fútbol argentino y sudamericano. Además, el dirigente del Siglo XX compró La Candela, un predio en el que entrenó el plantel profesional y las juveniles de la institución cuando hasta ese momento el club no tenía un centro de entrenamiento propio. Se dejó de usar en 1991 y fue vendido en 2005, perteneciéndole hoy a Deportivo Riestra.

Riquelme prometió ampliar La Bombonera pero aún no ha avanzado mucho con el proyecto. Sin embargo, ha realizado acciones más pequeñas en el estadio y en el predio de Casa Amarilla. El tiempo dirá si podrá y hará un cambio para la historia en el templo como expresa que es su deseo.

6) Contratá entrenadores con personalidad

"El técnico es como el gerente de una empresa, hay que darle el poder. Los mejores que tuvo Boca, en mi gestión, fueron Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stéfano y Juan Carlos Lorenzo. Ninguno parecido entre sí, cada uno con su estilo. Lo que los une es una gran personalidad", expresó Alberto J. Armando.

"Adolfo es una bellísima persona, pero no dudó cuando tuvo que echar a Sanfilippo, y lo respaldé, pese a que me costó años y dinero llevarlo a Boca. El campeón más brillante de Boca. Alfredo dirigió el campeón más brillante que tuvo Boca durante mi gestión, el de 1969 y también tenía mano dura, sacó del equipo a Rojitas y a Suñé; a los dirigentes se nos encogía el corazón, pero nadie decía una palabra", agregó en su momento.

"Lo de Lorenzo es notable. Consiguió más títulos que nadie, nos dio la tan anhelada Copa Libertadores, especialmente a mí que la perseguí durante trece años, y lo más meritorio, con un plantel modesto en comparación al que tuvieron Pedernera o Di Stéfano", concluyó sobre los mejores entrenadores de su gestión.

En su historial dirigencial, Riquelme apostó por la experiencia y personalidad de Miguel Ángel Russo, pero también muchas veces se inclinó por técnicos con poca carrera sobre sus espaldas y le salió caro: Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra se fueron por la puerta de atrás y aún no está confirmada oficialmente la continuidad de Claudio Úbeda. Y, como presidente, bancó la mayoría de las veces a referentes (como Cavani) más allá de sus flojos niveles.