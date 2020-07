“Somos un equipo muy irregular, débil. Nos ganan por intensidad, por ganas. Nos llegan fácil y nos meten un gol. Perdimos puntos que no debíamos perder, y este partido refleja nuestro año”, relató el astro. Y agregó: “El (Real) Madrid hizo lo suyo después del parón no perdió ningún partido y nosotros también ayudamos, y mucho, para que esta Liga se la lleven ellos. Tenemos que hacer autocríticas: empezando por los jugadores, nosotros somos el Barcelona”.

Por otra parte, el rosarino explicó el gesto que realizó tras convertir un golazo de tiro libre: “Fue porque tiré muchas faltas y no podía meterlas, pero al final entró. Pateé mucho y no la podía meter, pero también la sensación de un equipo que intenta y no puede. Es un equipo que deja mucho que desear en muchos partidos”.

Pensando en la importante competición que se avecina, el Diez pidió hacer borrón y cuenta nueva para cambiar la mentalidad: “Lo dije hace tiempo, como jugamos no nos alcanza para ganar la Champions. Y quedó demostrado: no nos alcanzó ni para ganar la Liga”.

Y agregó: “Si queremos pelear la Champions tenemos que cambiar muchísimo. Necesitamos aire, nos va a servir el parón. Necesitamos dejar atrás lo que pasó. Son cuatro partidos que nos pueden dar un partido que todos deseamos. Tenemos que hacer mucha autocrítica y no quedarse con que el rival fue mejor”.

Hacia el final, cuando el periodista de la televisión española le preguntó sobre su futuro en el conjunto catalán, Messi fue tajante y dejó una frase explosiva: “Mi situación es lo de menos creo que la gente está muy enojada con lo que vivió esta temporada. Y es normal, nosotros también lo estamos. Tiene que ser así. Venimos de las derrotas con la Roma y el Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque no le estamos dando nada”.

