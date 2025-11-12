¿Paulo Dybala a Boca? La palabra de Leandro Paredes y su situación contractual con Roma

"Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular", manifestó Paredes este miércoles después del entrenamiento de Boca. "Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta", agregó.

Días atrás, el padre de Paredes había revelado una charla que tuvieron ambos futbolistas e ilusionó a todo el pueblo bostero: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera".

A comienzos de 2025, mientras se lo vinculaba con un posible traspaso a Arabia Saudita, Dybala finalmente extendió su contrato con Roma. La Joya tenía una cláusula que se activó de manera automática y su nuevo vínculo con el elenco Giallorossi finaliza a fines de junio de 2026.

De esta manera, si Boca quiere contar con él para disputar la Copa Libertadores deberá negociar con el equipo italiano o incorporarlo en condición de libre a mitad de año. ¿Y si te llama Román? Desde ya, la Joya es un jugador que le encanta al presidente de la institución.

Como jugador de Instituto de Córdoba en sus inicios, Dybala reconoció que le tiraba el azul y oro. "En mi pueblo siempre miraba a Boca. Y cuando jugaba un equipo de Córdoba yo miraba a Instituto, por eso fui a Instituto. Sino hubiera ido a Belgrano o Talleres. Pero siempre me gustaba cómo jugaba Boca", contó la Joya, quien también "quería que perdiera River" en su infancia en su casa.