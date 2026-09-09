Barcelona y PSG arrancaron la Champions League con goleadas en casa

Por su parte, PSG no tuvo piedad ante Slovan Bratislava y ganó 6-1 en París. Dembélé abrió el marcador a los 17 minutos y amplió la diferencia poco después, antes de asistir a Ferran Torres para el 3-0. En el comienzo del segundo tiempo, el español volvió a aparecer con un potente remate para marcar el cuarto. Torres completó su triplete en una pelota detenida y dejó al equipo de Luis Enrique con una ventaja todavía más amplia.