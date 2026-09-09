Barcelona y PSG arrancaron la Champions League con goleadas en casa

El Blaugrana superó 5 a 1 a Feyenoord bajo una intensa lluvia en España, mientras que el campeón vigente aplastó por 6 a 1 a Slovan Bratislava en París.
Barcelona y PSG tuvieron un estreno inmejorable en la Champions League al ganar, gustar y golear en sus casas. El Blaugrana venció 5 a 1 a Feyenoord en el Camp Nou, mientras que el equipo francés se impuso 6-1 ante Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes. Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Ferran Torres fueron algunos de los grandes protagonistas de la jornada.
En Barcelona, Raphinha fue clave con un doblete, mientras que Lamine Yamal también convirtió y participó en varias de las jugadas ofensivas. El brasileño abrió el partido a los tres minutos tras una gran acción individual y volvió a marcar en el complemento para el 3-1. Después, Yamal apareció con un espectacular tiro libre para el cuarto y asistió a Gabriel Jesús en el 5-1 definitivo. Feyenoord había empatado transitoriamente por medio de Sem Steijn.
La goleada del equipo de Hansi Flick se completó en el tramo final, con Gabriel Jesús marcando su primer gol desde su llegada al conjunto catalán. La noche también tuvo una gran actuación de Joan García, que respondió cuando Feyenoord consiguió generar peligro. Con el 5-1 consumado, Barcelona empezó su camino europeo con una contundente victoria y mostró rápidamente sus credenciales.
Por su parte, PSG no tuvo piedad ante Slovan Bratislava y ganó 6-1 en París. Dembélé abrió el marcador a los 17 minutos y amplió la diferencia poco después, antes de asistir a Ferran Torres para el 3-0. En el comienzo del segundo tiempo, el español volvió a aparecer con un potente remate para marcar el cuarto. Torres completó su triplete en una pelota detenida y dejó al equipo de Luis Enrique con una ventaja todavía más amplia.
El conjunto visitante descontó a través de Suleiman Camara, pero PSG mantuvo el control hasta el final. Fabián Ruiz aprovechó un rebote cerca del cierre y estableció el 6-1 definitivo. Así, Barcelona y PSG arrancaron la Champions con un total de 11 goles entre ambos, en dos presentaciones que marcaron una clara diferencia de jerarquía frente a sus rivales.
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