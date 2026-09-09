Mac Allister le dio el triunfo a Liverpool ante Atlético Madrid en la Champions

Liverpool derrotó 2-1 a Atlético Madrid en Anfield, por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League 2026/27. El equipo inglés comenzó en desventaja por un gol de Marcos Llorente, pero reaccionó antes del entretiempo y dio vuelta el partido en el complemento. Alexis Mac Allister, que en las últimas horas se confirmó que no seguirá en los Reds por decisión de la dirigencia, marcó el tanto de la victoria y fue una de las figuras del equipo.