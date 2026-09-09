Mac Allister le dio el triunfo a Liverpool ante Atlético Madrid en la Champions

Tras enterarse de que no le renovarán su contrato, el volante argentino convirtió el gol de la victoria 2 a 1 frente al equipo español en Anfield.
Liverpool derrotó 2-1 a Atlético Madrid en Anfield, por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League 2026/27. El equipo inglés comenzó en desventaja por un gol de Marcos Llorente, pero reaccionó antes del entretiempo y dio vuelta el partido en el complemento. Alexis Mac Allister, que en las últimas horas se confirmó que no seguirá en los Reds por decisión de la dirigencia, marcó el tanto de la victoria y fue una de las figuras del equipo.
El Colchonero había comenzado mejor y Julián Álvarez fue el principal peligro del conjunto español. El delantero argentino tuvo dos buenas oportunidades que fueron contenidas por Alisson y luego asistió a Llorente para el 1-0 a los 17 minutos. Liverpool reaccionó sobre el final de la etapa inicial y llegó al empate con Szoboszlai, tras una asistencia de taco de Ronald Araújo.
En el complemento, Liverpool salió decidido y encontró rápidamente el segundo gol. A los 5', Mac Allister recibió una pelota fuera del área y sacó un potente zurdazo que venció a Jan Oblak para establecer el 2-1 final. Los Reds dominaron el trámite desde entonces y tuvieron algunas chances para ampliar la diferencia, aunque no lograron liquidar el encuentro.
Atlético Madrid intentó reaccionar, pero no consiguió volver a inquietar a Alisson durante la segunda mitad y terminó cayendo en su estreno europeo. Julián buscó participar más en la creación, mientras que Cristian Romero tuvo una sólida actuación en la defensa visitante. En la próxima fecha, Liverpool visitará a LASK y el Aleti recibirá a Manchester United.
comentar