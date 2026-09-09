Suspendieron un partido de la Liga Senior tras la agresión a un juez de línea

El asistente Pablo Valles fue golpeado por un jugador de San Miguel durante el 3-3 ante Racing. El futbolista fue expulsado de por vida y el club quedó desafectado.
Un encuentro correspondiente a la Liga Senior del Fútbol Argentino entre Racing y San Miguel debió ser suspendido luego de que un jugador del equipo visitante atacara al juez de línea Pablo Valles durante el segundo tiempo.
El hecho tuvo lugar en el predio Tita Mattiussi, cuando el marcador estaba 3-3 y transcurrían 23 minutos de la segunda mitad. Valles había cobrado una infracción a favor de Racing y, tras la decisión, un futbolista de San Miguel se acercó al asistente y lo golpeó en el rostro.
Como consecuencia de la agresión, el juez de línea cayó al piso y tuvo que ser asistido por personal médico durante varios minutos. Ante la situación, el árbitro principal, Pablo Diéguez, resolvió dar por suspendido el encuentro. Luego explicó que Valles había quedado “bastante golpeado” y presentaba sangrado en la nariz.
Tras el episodio, la Liga Senior del Fútbol Argentino tomó una medida contundente: Raúl Hernán García fue expulsado de manera definitiva de todas las competencias y actividades organizadas por la entidad. Además, San Miguel +35 quedó fuera de la temporada en curso.
Luego de conocerse la sanción, San Miguel publicó un comunicado en el que repudió lo ocurrido y pidió disculpas por la actitud de su futbolista. El club señaló que García asumió la responsabilidad por lo sucedido y manifestó su arrepentimiento.
Por su parte, Racing también condenó la agresión y manifestó su solidaridad con el juez de línea Pablo Valles.
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