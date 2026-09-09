Suspendieron un partido de la Liga Senior tras la agresión a un juez de línea

Luego de conocerse la sanción, San Miguel publicó un comunicado en el que repudió lo ocurrido y pidió disculpas por la actitud de su futbolista. El club señaló que García asumió la responsabilidad por lo sucedido y manifestó su arrepentimiento.

Por su parte, Racing también condenó la agresión y manifestó su solidaridad con el juez de línea Pablo Valles.