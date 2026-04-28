Barracas Central empató con Audax Italiano y sigue sin ganar en la Sudamericana

El Guapo igualó 1 a 1 con el conjunto chileno en el estadio Florencio Sola y suma tres puntos en el Grupo G del certamen internacional por empates en todas sus presentaciones.
Barracas Central igualó 1 a 1 con Audax Italiano en el estadio Florencio Sola por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana y continúa sin triunfos en el certamen. El equipo de Rubén Insúa dejó escapar una victoria clave en tiempo de descuento y acumula tres empates consecutivos, que lo ubican tercero en su grupo.
El conjunto argentino se puso en ventaja cerca del cierre del primer tiempo gracias a un remate de primera, y complicidad del arquero, desde la medialuna de Rodrigo Bogarín. En el complemento sostuvo durante largo tiempo la diferencia en un trámite parejo con una intervención decisiva de Juan Espínola, quien le atajó un penal a Rodrigo Cabral y evitó el empate en un momento determinante del partido.
Sin embargo, cuando parecía que Barracas se quedaba con los tres puntos, Audax Italiano encontró la igualdad en la última jugada: Favian Loyola encaró por el vértice derecho, se sacó un hombre de encima y la colgó en el ángulo de zurda para el 1-1 definitivo, castigando la falta de eficacia del local para cerrar el encuentro.
El resultado deja a Barracas con tres unidades en el grupo, producto de tres empates, por detrás de Audax Italiano y Olimpia. En la próxima fecha recibirá al conjunto paraguayo en un duelo clave, obligado a ganar para sostener sus chances de avanzar en la Copa Sudamericana.
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