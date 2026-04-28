Barracas Central empató con Audax Italiano y sigue sin ganar en la Sudamericana

El conjunto argentino se puso en ventaja cerca del cierre del primer tiempo gracias a un remate de primera, y complicidad del arquero, desde la medialuna de Rodrigo Bogarín. En el complemento sostuvo durante largo tiempo la diferencia en un trámite parejo con una intervención decisiva de Juan Espínola, quien le atajó un penal a Rodrigo Cabral y evitó el empate en un momento determinante del partido.