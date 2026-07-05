Los partidos de hoy, domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026: hora, formaciones y TV

Este domingo, dos duelos prometedores definirán a los próximos cuartofinalistas. Primero, Brasil se cruzará con Noruega como la cita favorita del día, y más tarde México recibirá a Inglaterra en el emblemático Estadio Azteca.
El Mundial 2026 está cumpliendo las expectativas. Hay épicas, batacazos, tensiones, alegría y expectativa. Cada vez falta menos para la definición y los cruces eliminatorios son cada vez más emocionantes. Este domingo 5 de julio, dos partidos prometedores definirán a los próximos cuartofinalistas: Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra.
La primera cita enfrentará a la Canarinha de Carlo Ancelotti con el conjunto escandinavo de Erling Haaland desde las 17. Por un lado, los sudamericanos terminaron líderes del grupo C con puntaje casi perfecto, gracias a un empate y dos victorias. Luego, en 16avos remontaron el cruce con Japón y lo ganaron en los 90 con un 2-1 que demostró el peso del pentacampeón del mundo. Hoy buscará volver a mostrar su chapa ante un inexperto rival que está dando que hablar.
Noruega terminó en el segundo puesto del grupo I por detrás de Francia, debido a dos victorias y una derrota. Tuvo un primer mata-mata disputado ante Costa de Marfil por los 16avos, al que terminó despachando del torneo con un 2-1 sobre la hora después de que se lo igualaran a falta de 15 minutos para el final. La selección europea quiere dar el primer golpe en su cuarta participación mundialista, pero la tiene más que difícil.
Por la noche, desde las 21, otro duelo encenderá millones de televisores en el mundo: los ingleses volverán al Estadio Azteca después de 40 años, cuando Diego Maradona convirtió los dos goles más emblemáticos de la historia de la Copa del Mundo y los humilló en cuartos de final de la edición 1986. Al frente, los anfitriones quieren avanzar de ronda y seguir pisando fuerte en una de sus mejores actuaciones hasta la fecha.
México fue la primera selección clasificada a la fase eliminatoria, después de haber terminado puntera del grupo A con números perfectos gracias a sus tres victorias. En 16avos, humilló a la Ecuador de Sebastián Beccacece con un 2-0 que quedó cortó y, casi sin desgaste, selló su boleto a octavos. En frente está Inglaterra, que también finalizó primera en su zona (L), aunque no con puntaje ideal debido a dos triunfos y un empate. Viene de sufrir en el primer mata-mata con República del Congo, selección que casi la elimina después de haber estado en ventaja desde los siete hasta los 75 minutos, momento en el que Harry Kane se enchufó y convirtió un doblete para evitar el alargue y pasar a la siguiente instancia.
El primer duelo del domingo iniciará a las 17 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, Nueva York y se podrá seguir en vivo desde la pantalla de TyC Sports.
El último cruce del día tendrá lugar a las 21 (hora de Argentina) en el histórico Estadio Azteca y se podrá seguir en vivo por la pantalla de DSPORTS.
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