Los partidos de hoy, domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026: hora, formaciones y TV

México fue la primera selección clasificada a la fase eliminatoria, después de haber terminado puntera del grupo A con números perfectos gracias a sus tres victorias. En 16avos, humilló a la Ecuador de Sebastián Beccacece con un 2-0 que quedó cortó y, casi sin desgaste, selló su boleto a octavos. En frente está Inglaterra, que también finalizó primera en su zona (L), aunque no con puntaje ideal debido a dos triunfos y un empate. Viene de sufrir en el primer mata-mata con República del Congo, selección que casi la elimina después de haber estado en ventaja desde los siete hasta los 75 minutos, momento en el que Harry Kane se enchufó y convirtió un doblete para evitar el alargue y pasar a la siguiente instancia.

Hora, tv y formaciones de Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026

El primer duelo del domingo iniciará a las 17 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, Nueva York y se podrá seguir en vivo desde la pantalla de TyC Sports.

Posible alineación de Brasil: Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha.

Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha. Posible alineación de Noruega: Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

Hora, tv y formaciones de México vs. Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026

El último cruce del día tendrá lugar a las 21 (hora de Argentina) en el histórico Estadio Azteca y se podrá seguir en vivo por la pantalla de DSPORTS.