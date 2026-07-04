Francia y Marruecos pasaron a cuartos: cómo sigue la disputa de los octavos

El sistema de disputa de los 8avos será el habitual de las fases decisivas de los Mundiales y cómo se observó en 16avos. Cada partido será a eliminación directa y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, el ganador se definirá mediante una serie de penales.