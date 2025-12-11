Messi Cup: River goleó a Inter y avanzó a las semifinales

Tras empatar 2 a 2 con Barcelona y perder 2 a 1 con Manchester City, River aplastó al conjunto italiano y terminó segundo en la Zona B con 4 unidades. El club inglés con puntaje perfecto ganó el grupo y Barcelona (4) -por diferencia de gol- e Inter (0) se quedaron afuera en la fase de grupos.

Por otro lado, Chelsea (7 puntos) y Atlético Madrid (4) avanzaron por la Zona A del certamen juvenil. Inter Miami (3) y Newell's (2), los otros dos integrantes, se despidieron del torneo. La Lepra, que empató con los clubes europeos, pagó muy caro la caída en el debut con el equipo local.

Chelsea-River y Manchester City-Atlético Madrid disputarán las semifinales de la primera edición de la Messi Cup, que se está desarrollando de gran manera con muchos partidazos en las canchas de Miami, Estados Unidos. Y, por supuesto, con la presencia en muchos encuentros del capitán de la Selección Argentina y creador del certamen.