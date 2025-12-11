Fútbol |

Messi Cup: River goleó a Inter y avanzó a las semifinales

El Millonario aplastó por 5 a 1 al conjunto italiano, fue favorecido por otro resultado y avanzó a la siguiente instancia del torneo juvenil Sub-16 donde se medirá con Chelsea.

River goleó 5 a 1 a Inter, fue favorecido con el triunfo de Manchester City por 3 a 1 a Barcelona y clasificó a las semifinales de la Messi Cup, el torneo juvenil Sub-16, creado por el capitán de la Selección Argentina. Ahora, el Millonario se medirá con el Chelsea de Inglaterra.

Tras empatar 2 a 2 con Barcelona y perder 2 a 1 con Manchester City, River aplastó al conjunto italiano y terminó segundo en la Zona B con 4 unidades. El club inglés con puntaje perfecto ganó el grupo y Barcelona (4) -por diferencia de gol- e Inter (0) se quedaron afuera en la fase de grupos.

Por otro lado, Chelsea (7 puntos) y Atlético Madrid (4) avanzaron por la Zona A del certamen juvenil. Inter Miami (3) y Newell's (2), los otros dos integrantes, se despidieron del torneo. La Lepra, que empató con los clubes europeos, pagó muy caro la caída en el debut con el equipo local.

Chelsea-River y Manchester City-Atlético Madrid disputarán las semifinales de la primera edición de la Messi Cup, que se está desarrollando de gran manera con muchos partidazos en las canchas de Miami, Estados Unidos. Y, por supuesto, con la presencia en muchos encuentros del capitán de la Selección Argentina y creador del certamen.

Dibu Martínez: el grupo del Mundial, su nivel en Qatar 2022 y volver a Independiente

